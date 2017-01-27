2017 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı | Tercihler ne zaman?

2017 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paylaştığı takvime göre, tercih başvuruları KPSS 2017/1 merkezi yerleştirme için 21 Haziran-3 Temmuz, EKPSS için 12-21 Temmuz'da yapılacak. KPSS 2017/2 merkezi yerleştirme için 14-23 Kasım'da tercihler alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, takvim, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili maddesinin "Devlet Personel Başkanlığınca, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir" hükmü gereğince paylaşıldı.

Buna göre, KPSS birinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 13 Mart-12 Mayıs arasında toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 1 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması için ise tarih 21 Haziran-3 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS ikinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 7 Ağustos-6 Ekim'de toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 25 Ekim'de gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 14-23 Kasım'da alınacak.

2017 EKPSS yerleştirme takvimine göre ise tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 19 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 12-21 Temmuz'da alınacak.

KPSS 2017/1 Yerleştirme

Kurumlardan Talep Toplanması: 13 Mart - 12 Mayıs 2017

Kılavuzun ÖSYM'ye Gönderilmesi: 01 Haziran 2017

ÖSYM Tarafından Tercihlerin Alınması: 21 Haziran - 03 Temmuz 2017

KPSS 2017/2 Yerleştirme

Kurumlardan Talep Toplanması: 07 Ağustos - 06 Ekim 2017

Kılavuzun ÖSYM'ye Gönderilmesi: 25 Ekim 2017

ÖSYM Tarafından Tercihlerin Alınması: 14 - 23 Kasım 2017

2017 EKPSS Yerleştirme Takvimi

Tercih Kılavuzunun ÖSYM'ye Gönderilmesi: 19 Haziran 2017

ÖSYM Tarafından Tercihlerin Alınması: 12-21 Temmuz 2017

DPB'DEN (T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI) YAYINLANAN DUYURU

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Devlet Personel Başkanlığınca, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hüküm gereğince belirlenen 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı merkezi yerleştirme takvimine aşağıda yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.