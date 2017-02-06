2017 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Sömestr (15 tatil) tatilinin bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının 2. dönemine başlayan öğrenciler şimdiden yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamış ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sömestr tatiline çıkılmıştı. 3 Şubat 2017 Cuma günü de 15 tatil bitti ve öğrenciler ders başı yaptı. 15 tatili kısa bulan öğrenciler merakla yaz tatilinin başlama tarihini araştırıyor. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularının cevabını merak edenler için işte cevaplar.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayan 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1. dönemi 20 Ocak 2017 Cuma günü 15 tatilin başlamasıyla sona ermişti. 3 Şubat Cuma günü sona eren sömestr tatiliyle birlikte milyonlarca öğrenci 2. dönem için 6 Şubat 2017 Pazartesi günü ders başı yaptı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı ise 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Yani yaz tatili 9 Haziran 2017 Cuma günü başlamış olacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN, NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Yaz tatili yaklaşık 3 ay (90 gün) sürmektedir. Yaz tatiline çıkan öğrencilerin bu süreyi sadece tatil olarak değerlendirmemeleri ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için de zaman ayırmaları gerekmektedir. Öncelikle bir önceki eğitim öğretim yılında görülen derslerin unutulmaması için tekrar yapmak çok önemlidir. Yaz tatili süresinin uzun olması birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmeye de fırsat sunuyor. Akraba ziyaretleri, çeşitli sportif faaliyetler, arkadaşlarla geçirilen zamanların daha da artması gibi. Bir öğrencinin yaz tatili günlerini iyi planlaması geleceği için önemli bir yer tutar. Okullarda artık daha da önem verilen derslerin başında gelen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yaz tatili iyi bir fırsattır. Sınavlara hazırlanacak öğrenciler için de bulunmaz bir zaman olan bu sürede ön hazırlık olarak çalışmalara başlanabilir.

2017 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2017 yılındaki resmi tatiller öğrenciler tarafından merak edilen diğer bir konu. İşte 2017 yılı resmi tatilleri...

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017 - Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017 - Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017 - Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017 - Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017 - Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017 - Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017 - Pazar

2016-2017 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB tarafından hazırlanan 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi.

Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'incisınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.