2018 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB BİLSEM sınavı soru örnekleri nelerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Binlerce öğrencinin girdiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sonuçları merakla bekleniyor. BİLSEM sınavı grup tarama uygulama sonuçları http://www.meb.gov.tr 9 Mart tarihinde erişime açılacaktır. Grup tarama uygulamalarının yapılması 6 Ocak tarihinde başladı ve 4 Mart’ta sona erecek. Binlerce BİLSEM öğrencisi ve veli sınav sonuçları sorgulama sayfasını merak ediyor. Peki BİLSEM sınav itirazı nasıl yapılır? Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. İşte merak edilen 2018 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB BİLSEM sınavı soru örnekleri nelerdir? Sorusunun detayları haberimizde…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında birçok merkezde gerçekleştirilen BİLSEM sınavları, 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

12-16 Mart tarihinde ise grup tarama sonuçlarına itiraz gerçekleşecek.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ NASIL?

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL’yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.

Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.)

DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Genel sıralamada birinci olan öğrenciye: 1 adet bilgisayar, 1 adet kitap seti, 1 haftalık abonelik

Sınıf düzeylerine göre ilk 3’e giren öğrenciye: 1 adet zeka oyunu, 1 adet kitap seti, 1 haftalık abonelik

Ayrıca, Genel sıralamadaki ilk 100 öğrenci, yeni yılda geçerli Abonelik paketlerimiz üzerinden %20 indirim kazanacaklardır (Yalnızca EFT / Havale işlemleri için geçerlidir)

* 2017 yılı Türkiye Geneli Ödüllü Bilsem Deneme Sınavına yalnızca 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katılabilir.

Ödül olarak verilen Bilsem Online Abonelikleri, kazanan üye tarafından paket bitiminde kullanılabileceği gibi bir başka kullanıcıya da hediye edebilir.

* Hem sınıf düzeyi hem genel sıralamada aynı kullanıcının dereceye girmesi durumunda kullanıcı ödüllerden sadece birini tercih edebilir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL'yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e-okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir. Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM'lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir. Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.