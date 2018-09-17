2018 Özel okul teşvik sonuçları sorgula MEBBİS girişi Özel okul teşvik başvuru sonuçları tıkla öğren meb.gov.tr

Özel okul teşvik sonuçları MEB son dakika sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MEBBİS Özel okul teşvik sonuçları bugün açıklanacak mı? Özel okul teşvik sonuçları 2018 açıklandı mı? MEBBİS öğretmen girişi Özel okul teşvik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Özel okul teşvik ek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? 2018 Özel okul teşvik ücretleri ne kadar? Özel okul teşvik sonuçları için MEB'in verdiği tarih ne zaman? Özel okul teşvik ek tercih başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Özel okul teşvik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı çocuklarının eğitimini özel eğitim kurumlarında sürdürmek isteyen veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul teşvik sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Çocuğunu özel okullara göndermek isteyenler teşvik başvurularını MEBBİS üzerinden geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı, şimdi gözler sonuçlarda. MEB'in takvimine göre 17 Eylül'de duyurulacak olan teşvik sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.. Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Çocuklarının eğitimini özel eğitim kurumlarında sürdürmek isteyen veliler, teşvik sonuçları için belirlenen tarihi merak ediyor. Özel okul teşvik sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Binlerce çocuğun daha iyi bir eğitim alabilmesi adına başvurulan özel okul teşvik başvuruları için beklenen tarih belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte teşvik başvuru sonuçları için tarih belirlendi. Özel okul teşvik sonuçlarına yönelik yapılan son açıklamaları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. İşte özel okul teşvik sonuçları ile ilgili merak edilenler..

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2018-2019 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 960 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 610 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2018-2019 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİ

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre özel okul teşvik sonuçları 17 Eylül’de açıklanacak. Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği özel okul teşvik sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor.





BAŞARI SEVİYELERİ ÖNEMLİ



Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.



Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.



2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE



Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



ÖZEL OKUL EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?



Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞSE BİLE DESTEK DEVAM EDECEK



Destek almaya hak kazandığı okuldan, destek kapsamında yer alan farklı bir okula nakil olan öğrencilerin nakil ücretleri kesilmeyecek. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılacak.

ÖZEL OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290’ar lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960’ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610’ar lira destek ödemesi yapılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya özel okullardan e-Okul'daki, “Özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği” menüsü üzerinden başvuru yapacak.



Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunabilir.



İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin veli veya vasileri, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirebilecek.



ÖĞRENCİ VELİLERİNİN DOLDURMASI GEREKEN BELGELER NELER OLACAK?



Özel okul teşvik başvurusu yapmak isteyen velilerin bazı belgeleri doldurmaları gerekecek. İşte, velilerden gerçekleştirilmesi beklenen işlemler;



a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.



b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır. c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.





ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.



d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.



e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.



f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.



g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

KAÇ ÖĞRENCİ DESTEK ALABİLECEK?



Resmi Gazete’de dün yer alan tebliğlere göre 2018-2019 eğitim yılında özel okullardaki 75 bin öğrenci ilk defa eğitim-öğretim desteğinden faydalanacak.



Bu yıl okul öncesinde 3 bin 290, ortaokul ve lisede 4 bin 610, temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.



Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere bu yıl da 7 bin TL’ye ulaşan destek sağlanacak.



Destek; yörenin kalkınmada öncelik derecesiyle gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesindeki öğrenci sayısı, öğrenci ve gidilecek okulun başarı seviyeleri dikkate alınarak sağlanacak.



2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği de verilecek. Bu destekler bölümlere göre değişmekle beraber en düşük 4 bin 950, en yüksek ise 7 bin 420 TL olacak.



Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.



Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında Tablo-2’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.



Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları







SINIF TEKRARA YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR



Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

Destek verilecek alanlar ve tutarları



OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9'uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tarım Teknolojileri 6 bin 990 lira, Gemi Yapımı 7 bin 420 lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 240 lira, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 380 lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 920 lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 350 lira, Kuyumculuk Teknolojisi 4 bin 730 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 890 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 350 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 380 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 bin 600 lira, Tekstil Teknolojisi 6 bin 130 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 700 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 350 lira, Raylı Sistemler Teknolojisi 5 bin 380 lira, Seramik Cam Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi 4 bin 730 lira, Uçak Bakım Alanı 5 bin 920 lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 210 lira olmak üzere 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek.





OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:



"Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira, Kimya Teknolojisi ile Metal Teknolojisi 6 bin 780 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 990 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 920 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 130 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 780 lira, Tarım Teknolojileri 7 bin 320 lira, Tasarım Teknolojisi 5 bin 380 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 30 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 bin 380 lira"

İLK OLARAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA VERİLMİŞTİ



5580 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim öğretim desteği ödemesi devam ediyor. MEB'in sitesinde yer alan bilgilere göre, İlk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören 166 bin 563 öğrenciye, 2015-2016´da da 337 bin 375 öğrenciye olmak üzere toplam 1 milyar 695 milyon lira destek verildi.