2018 Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak MEB Ücretli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı ne zaman? Binlerce ücretli öğretmenlik sözlü sınavlarını merak edenler sınav tarihlerini araştırıyor. Edinilen son bilgiye göre MEB 5 bin ücretli öğretmen alımı duyurusu yayımladı. Duyuruda ücretli öğretmen ataması mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı mülakat yerleri için tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması mülakatları hakkında bir duyuru yayımladı. Bakanlığı resmi internet adresinden yayımlanan duyuruda, ücretli öğretmen ataması olarak da bilinen bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri bilgisi verildi.MEB tarafından dün de atamayla ilgili farklı bir duyuru yayımlanmıştı. Bu duyuruda ücretli öğretmen atamasına başvuru yapan ancak sözlü sınav merkezi tercihi yapmayı unutan ya da kaçıran adaylara bir kolaylık sağlanmıştı. Bu durumda olan adayların sözlü sınav merkezi atamalarının MEB tarafından yapılacağı ifade edilmişti. İşte 2018 ücretli öğretmenlik hakkında merak edilen detaylar…

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri bilgisi açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri belli oldu. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyen adayların başvurduğu sözlü mülakat yerleri online sistem üzerinden sorgulanıyor. 5 bin sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 31 Temmuz'da ilan edilmişti.

SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvimde sınav tarihi ve sonucuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mülakat yerlerinin belli olacağı tarihe dair de detaylar yer alıyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta yani bugün ilan edilecek. Sözlü mülakatlar 11-14 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

İTİRAZLAR NE ZAMAN?

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

Ücretli Öğretmenlik Nedir? Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme Nedir?

İlk olarak başlığımızı anlatalım. Dikkat ettiyseniz iki sorudan oluşan bir başlık kullandım. Çünkü bu iki iş tanımında aynı kapıya çıkmaktadır yani aynı işten bahsedilmektedir. Bu iş için kısaca Kadrosuz Öğretmenlik diyebiliriz. Devlet Okullarında Kadrolu Öğretmen olmak istediniz ama puanınız yetmedi vs gibi sebeplerle olamadınız. Ama öğretmenlik yapmak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama kazancı sizi çok mutlu etmeyebilir!

Ücretli Öğretmenlik (Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme): MEB'in çeşitli nedenlerle öğretmen açığı bulunan Devlet Okulları ve Kurumların da öğretmen açığını kapatmak için uyguladığı bir yöntemdir.

MEB'e göre Ücretli Öğretmenlik; “Çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya öğretmen ihtiyacı karşılanmakla birlikte, öğretmenin izin, rapor ve geçici görevlendirme gibi değişik nedenlerle ders görevlerini yerine getiremediği durumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi için öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut (Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla) açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.

Okullar öğretmen ihtiyaçlarını İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirirler. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de bu ihtiyaç karşısında öğretmenlik yapmak isteyen kişilere (ders saati üzerinden) bir sözleşme karşılığı görev verir. Bu bir öğretmen atama şekli değil tamamen MEB’in devlet kaynaklarını daha az kullanarak öğretmen açığını kapatmaya yönelik bir uygulamasıdır. Kadrolu öğretmenlere nazaran devlet kaynakları 4-5 kat daha az kullanıldığından dolayı devlet bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırma taraftarı değildir. Eğitim - Öğretim Dönemlerinde bu iş kolunda 100 binin üzerinde çalışanın olduğu çeşitli kaynaklarca dile getirilmektedir. Rakam bu kadar yüksek olunca devletin bu işten neden vazgeçmediği daha rahat anlaşılmaktadır.

Neden Ücretli Öğretmenlik Denilmektedir?

Aslında devlet bu işi "Ücret ile Ek Ders Görevi verilmesi" olarak tanımlamaktadır. Elde edilen gelir girilen ders saati karşılığınca yapılan Ek Ders Ücreti ödemesi olduğundan dolayı halk arasında adı "Ücretli Öğretmenlik" olarak anılmaktadır. Resmi olarak böyle bir tanımlaması yoktur. Ama ağız alışkanlığı olması itibariyle MEB kurumları da bildirimlerini genellikle bu şekilde yapmaktadır. Zaman zaman karşımıza "Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirmesi" Başvuruları, Sonuçları vb olarak ta çıkmaktadır.

Kimler Ücretli Öğretmenlik Yapabilir?

Lisans (4 yıllık Üniversite Mezunu) ve Ön Lisans (2 yıllık Üniversite Mezunu) Mezunları ile Emekli Öğretmenler Ücretli Öğretmenlik yapabilmektedirler. Lise ve altı eğitime sahip kişiler ise bu işi yapamazlar. Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz detaylı anlatım yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ücretli Öğretmenlik Şartları

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi (İlçe MEM´den temin edilecek, müdürlüklerin web sitelerinden de temin edilebiliyor). Genel forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

SABIKA KAYDI (E-Devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

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