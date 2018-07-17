2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak YKS sonuçları osym.gov.tr’de sorgulama ekranı! Milyonlarca YKS sınavına giren öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. YKS sınavından sonra gözler YKS sonuçlarına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bilindiği üzere milyonlarca öğrencinin sonuçlarını merakla beklediği Üniversite sınavı YKS 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde üç farklı oturumda gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ardından sınav soru ve cevapları resmi site üzerinden erişime açıldı. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Sınava giren adaylar tarafından merakla beklenen YKS sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine aday şifresi ve T.C. kimlik numarası ile girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlayacağı sınav sonuçları tebliğ niteliğinde olacak ve ayrıca adayların adreslerine sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç belgesinde adayın; TYT puanı, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirmede kullanılacak puanı ve başarı sıralaması, eğer varsa AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamaları yer alacak. Adaylar, puanlarına ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini oluşturacaklar.

Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir.

Sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

 Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

 TYT puanı ve başarı sırası

 varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

 Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi'' işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçları ÖSYM tarafından 31 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, tercih listelerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.

YKS tercihi yapacak olan adaylar, tercih listesine en fazla 24 program ekleyebilecek. ÖSYM tarafından tanınan 24 tercih hakkının kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar hedefleri doğrultusunda tercih listesini oluşturup, istenilen sayıda yükseköğretim programını listesine ekleyebilir. Tercih listesi oluşturulurken en fazla istenilen programın ilk sıraya yazılması gerekir.

TERCİH YAPARKEN BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi