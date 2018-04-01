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2018-YDS İlkbahar gerçekleştirildi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) sona erdi.

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) sona erdi.
 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2018-YDS İlkbahar Dönemi, saat 10.15'te başladı ve 3 saat (180 dakika) sürdü.
 
ÖSYM sınav takvimine göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak.
 
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
 
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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