“2023 vizyonunda yeteneklere göre eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması” Panel / Çalıştay
31 Mart 2018 Tarihinde İstanbul – Maltepe’de Gerçekleşecek
Projenin Amacı:
Eğitimde baskın yeteneklerin keşfedilmesinin öğrenci başarısına ve eğitim sistemimize katkılarının incelenmesi.
Ülke olarak bilimde, sanatta, sporda ve teknik gelişimde muasır medeniyetin üstüne çıkmamız ancak çocuklarımızı baskın yeteneklerine göre eğitmemizle mümkün olacaktır. Her alanda 2023 vizyonuna odaklanan devletimiz, eğitim sistemimizi de bu gerçeklere göre yeniden yapılandırmak zorundadır.
Bu düşünceden hareketle, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖZKUR-BİR ve Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak konunun, uzman bilim adamlarınca tartışılması ve çıkacak sonucun eğitim sistemimizi şekillendiren siyasilerimizin ve eğitim bürokratlarımızın dikkatlerine sunulması.
Projenin Uygulanma Yöntemleri:
09:30-12:00 Panel -Türkan Saylan Kültür Merkezi
12:00-14:00 Yemek - Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent Kampüsü
14:00-17:00 Çalıştaylar – Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent Kampüsü
Proje Katılımcıları:
Konuşmacılar:
Açılış Konuşmaları:
Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK– Gökyüzü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı
Hami KOÇ – ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
Faik KAPTAN – Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü
Protokol Konuşmaları:
Panelistler:
Halide İNCEKARA(Moderatör)
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Amir ATEŞ
Doç. Dr. Hasan Sait TORTOP
Dr. Bülent MADİ
Çalıştay Yöneticileri ve Konu Başlıkları : (İsimler alfabetik sıralanmıştır)
Aykut Açkalmaz(Eğitimci-Yazar) / Çocukta sayısal yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Esra Betül Ergül (Kartal RAM Müdürü) / Çocukta sözel yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Hilmi Eren(Bahçelievler RAM Müdürü) / Çocukta sosyal yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Kubilay Bahçe(Sultanbeyli RAM Müdürü) / Çocukta spor yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Şükrü Yılmaz (Bağcılar RAM Müdürü) / Çocukta müzik yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Volkan Kumaş (Zeytinburnu RAM Müdürü) / Çocukta resim yeteneğinin keşfi ve eğitimi
Yetkin Baskın(Gaziosmanpaşa RAM Müdürü) / Çocukta şekil-uzay yeteneğinin keşfi ve eğitimi
İLETİŞİM
Gökyüzü Eğitim Kurumları
Esenkent Mah. Nadire Cad. No:57
Esenkent/Maltepe/İstanbul
E-posta Adresi
gokyuzu@gokyuzukoleji.com.tr
Web Adresi
www.gokyuzu.com.tr
Çağrı Merkezi
444 70 88
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