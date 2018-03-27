“2023 vizyonunda yeteneklere göre eğitim sistemimizin yeniden yapılandırılması” Panel / Çalıştay

Projenin Amacı:

Eğitimde baskın yeteneklerin keşfedilmesinin öğrenci başarısına ve eğitim sistemimize katkılarının incelenmesi.

Ülke olarak bilimde, sanatta, sporda ve teknik gelişimde muasır medeniyetin üstüne çıkmamız ancak çocuklarımızı baskın yeteneklerine göre eğitmemizle mümkün olacaktır. Her alanda 2023 vizyonuna odaklanan devletimiz, eğitim sistemimizi de bu gerçeklere göre yeniden yapılandırmak zorundadır.

Bu düşünceden hareketle, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖZKUR-BİR ve Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak konunun, uzman bilim adamlarınca tartışılması ve çıkacak sonucun eğitim sistemimizi şekillendiren siyasilerimizin ve eğitim bürokratlarımızın dikkatlerine sunulması.

Projenin Uygulanma Yöntemleri:

09:30-12:00 Panel -Türkan Saylan Kültür Merkezi

12:00-14:00 Yemek - Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent Kampüsü

14:00-17:00 Çalıştaylar – Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent Kampüsü

Proje Katılımcıları:

Konuşmacılar:

Açılış Konuşmaları:

Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK– Gökyüzü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı

Hami KOÇ – ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı

Faik KAPTAN – Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü

Protokol Konuşmaları:

Panelistler:

Halide İNCEKARA(Moderatör)

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

Amir ATEŞ

Doç. Dr. Hasan Sait TORTOP

Dr. Bülent MADİ

Çalıştay Yöneticileri ve Konu Başlıkları : (İsimler alfabetik sıralanmıştır)

Aykut Açkalmaz(Eğitimci-Yazar) / Çocukta sayısal yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Esra Betül Ergül (Kartal RAM Müdürü) / Çocukta sözel yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Hilmi Eren(Bahçelievler RAM Müdürü) / Çocukta sosyal yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Kubilay Bahçe(Sultanbeyli RAM Müdürü) / Çocukta spor yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Şükrü Yılmaz (Bağcılar RAM Müdürü) / Çocukta müzik yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Volkan Kumaş (Zeytinburnu RAM Müdürü) / Çocukta resim yeteneğinin keşfi ve eğitimi

Yetkin Baskın(Gaziosmanpaşa RAM Müdürü) / Çocukta şekil-uzay yeteneğinin keşfi ve eğitimi

İLETİŞİM

Gökyüzü Eğitim Kurumları

Esenkent Mah. Nadire Cad. No:57

Esenkent/Maltepe/İstanbul

E-posta Adresi

gokyuzu@gokyuzukoleji.com.tr

Web Adresi

www.gokyuzu.com.tr

Çağrı Merkezi

444 70 88

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