2.ALES başvuruları son gün ne zaman 2018 ALES başvurusu nasıl yapılır kimler katılabilir

2.ALES başvuruları son gün ne zaman ALES 2018 ne zaman sınava kimler katılabilir? ALES başvuru ücretleri ne kadar? ALES başvuruları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 24 Temmuz tarihinde alınmaya başlayan ALES başvuruları için son gün 2 Ağustos olacak. ALES sınavına başvurarak akademik kariyerlerinde yükselmek isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Sınava katılmayı düşünen adaylar, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

2018-ALES/2 başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES Sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu.

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ

ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ALES PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Adayların ALES’ten alacakları puan, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Başvuru yapılacağı zaman geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılabilir. ALES’e girmek için bir sınır olmadığından dileyen adaylar tüm ALES’ler için başvuru işlemi yapabilir.

ALES'TE NE TÜR SORULAR SORULACAK?

Sınavda Sayısal ve Sözel olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Bunlarda kendi içinde Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak ayrılmaktadır. Sınavdaki toplam soru sayısı 160’tır. Her bir bölümde 40 soru yer almaktadır. Sayısal testlerde genel olarak adayların, mantıksal olarak akıl yürütebilme becerileri ile sayısal becerilerinin ölçülmesi hedeflenir.

Sözel testlerde ise adayların sözel olarak akıl yürütebilme becerilerinin ölçülmesi sağlanır. Sınavda yer alan sorular yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilikleri ve bilgileri ölçmemek de olup, farklı alan mezunu adayların da cevaplandırabileceği nitelikte sorulardır. Adaylar 4 testten yüksek olarak hesaplanma yapılmasını istedikleri ağırlıklı puana göre testlerden en az 3 tanesini cevaplandıracaktır. Dileyen adaylar tüm testleri de cevaplayabilme hakkına sahiptir.