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3 boyutlu yazıcılar ile tarihi eserlerin minyatürlerini yapıyorlar

Artvin Şehit Erol İnce İmam Hatip Orta Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, okullarındaki 3 boyutlu yazıcı ile harika eserler ortaya koyuyor.

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 Kendilerine 'Süper Dahiler' ismini veren grup 3 boyutlu yazıcı vasıtası ile Türkiye'deki tarihi eserlerin minyatürlerini, çizgi film karakterlerini, eşyaların minyatürlerini hediyelik eşya haline getirerek okulun adının duyulmasına katkı sağlıyor.
 
Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Şeren boş zamanlarını cep telefonu ve bilgisayarla değerlendiren öğrenciler için bir alternatif ortaya koymak istediklerini ve öğrencilerin ise 3D yazıcı sayesinde boş zamanlarını boş geçirmediklerini dile getirdi. Şeren "5. sınıf öğrencilerinden bir bilim kulübü kurduk. 3 boyutlu yazıcıda daha önce basit ürünler çıkarttık. Daha sonra büyük ama detayı az olan ürünler çıkarttık. Ve en sonda daha küçük ürünler ve detayı çok olan ürünler çıkartmaya başladık. Bizim amacımız çağını yakalamış, çağın ötesinde, milletine ve ümmetine hizmet eden nesiller yetiştirmek. Aynı zamanda artık bilim adamlarının Türkiye'den, Artvin İmam Hatip Orta Okulu'ndan da çıkabileceğini kanıtlamak" dedi.
 

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