5 bin ücretli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ve sözlü sınav merkezlerini yarın ilan edecek.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

Bakanlık daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı.

Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri yarın açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.