Acıbadem Okulu öğrencilerinden Yardım Çarkı projesi
Özel Acıbadem Okulu Üretim Odaklı Yaklaşımları ile Mucit Atölyesinde üretime devam ediyor.
Öğrenciler teknolojiyi etkin kullanma ve geliştirmelerinin yanı sıra girişimcilik yönlerini de geliştirme fırsatı buluyor. Özel Acıbadem Okulu öğrencilerinin geliştirmiş olduğu ve yürüttüğü Yardım Çarkı projesi bunlardan biri. Projede öğrenciler ekip oluşturup birlikte çalışma bilinci ortaya koyuyorlar.
Özel Acıbadem Okulu Stres Çarkı Proje ekibi;
3D modelleme ve printing
Ham madde ve maddi kaynak
Web tanıtım ve site oluşturma
Satış ve pazarlama
Ürünü satışa hazırlama
Kullanıcı deneyimi ve talepleri değerlendirme
Ürün iyileştirme
Sosyal medya ve yeni tasarımlar geliştirme süreç ekipleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Özel Acıbadem Okulu 5. sınıf öğrencilerinin hedefleri ise Afrikada Su Kuyusu açmak .
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