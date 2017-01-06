Açık Lise AÖL 7-8 Ocak soruları ve cevapları nerede yayınlanır?

AÖL açık lise sınavına saatler kala sınava girecekler sınav giriş belgelerini almak için MEB'in aolweb.aol.meb.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Sınava girecek adaylar şimdiden 7 - 8 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri üç oturum olarak yapılacak sınavların soruları ve cevaplarının nerede yayımlanacağını merak ediyor. Sınava girecekler için geçmiş dönem çıkmış soruların bulunduğu MEB'in ilgili sayfasının linkini ve sınavdan sonra yayımlanacak olan sorulara ve cevaplarına ulaşabilecekleri linklere haberimizde yer verdik.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapıp, Öğrenci Genel Bilgiler altındaki Sınav Giriş Belgesini tıklayınız ardından açılan sayfadaki yazdır butonuna tıklayarak sınav giriş yerini öğrenebilirsiniz.

AÖL AÇIK LİSE SINAV BİLGİLERİ

- Öğrenciler sınav giriş belgesinde yazılı sınav merkezleri ve okullarda (salon ve sırada) girmek zorundadırlar.

- Sınav giriş belgesinde bulunan açıklamaları okumanız ve açıklamalara uymanız yararınıza olacaktır.

- Kayıt yenileme işlemi yaptırdığı halde dersini seçememiş öğrenciler ile kayıt yenileme ücretini yatırıp ders seçme işlemini gerçekleştirememiş öğrencilerin Ders Seçimi sistem tarafından yapılmıştır. Seçilen derslerden sınava gireceklerdir.

- Yedek salonda öğrencilerin sınava alınması sınav sorguçlarının değerlendirilmesini geciktirmesi nedeni ile sadece geçerli mazereti olan öğrencilerimizin yedek salonda sınava girebilmek için müracaat etmeleri rica olunur.

- Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yapılacaktır.

AÖL SINAV TAKVİMİ

7 - 8 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan I. Dönem sınavları 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

I. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 8 Ocak 2017 Pazar 09.30

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında yapılacak. II. Dönem sınavları 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. III. dönem sınavları ise 01-02 Temmuz 2017’de gerçekleşecek.

AÇIK ÖĞRETİM AÖL LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),

Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları (Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.