AÖL açık lise 7-8 Ocak sınavları İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı?
Açık lise AÖL birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde yapılıyor. İstanbul ve birçok ilde yaşanan şiddetli kar yağışları ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve açık lise sınavına girecek binlerce kişi cumartesi sabahı olumsuz hava koşullarına uyandı. Evlerinden çıkamayanlar veya ulaşım sağlayamayanlar sınava giremedi. Bu konuda sorulan sorular, AÖL açık lise sınavı iptal oldu mu? Bu konuda resmi açıklama var mı? İstanbul Valiliği'nden tatil haberi var mı? oldu.
AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Türkiye'de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve şiddetli kar yağışı hakim durumda. Özellikle İstanbul'da kötü hava şartları ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. AÖL sınavı başlama saati olan 9.30'a yetişebilmek için büyük çaba harcayanlar oldu. Birçok kişi ise sınav yerine ulaşamadı. Bu durum karşısında İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışından etkilenen illerde AÖL'ün iptal edilmesi ve başka bir tarihte yapılması için sosyal medyadan yoğun bir şekilde kampanya başlatıldı.
7-8 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri yapılan AÖL açık lise 1. oturum sınavlarıı için şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir iptal açıklaması yapılmadı. Yapılacak son dakika açıklamalarına haberimizden anında ulaşabilirsiniz.
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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN MESAJLAR
Dün akşam saatlerinden beri özellikle İstanbul'da etkili olan kötü hava koşulları ve şiddetli kar yağışı yüzbinlerce kişinin AÖL sınavlarının iptal edilme haberini beklemesine neden oldu. Sınavın ertelendiği haberini bekleyenler twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mesaj yağdırdı.
İşte o tweetlerden bazıları:
Umutcan Bozan @umutcanbozan
@vasipsahin 10 dk geç kalan insanlar içeri alınmadı sınav iptal edilmedi #BeklenenKarGeldiVe kahrolsun #aöl
Queen [email protected] 55 sn.55 saniye önce
#aöl @vasipsahin bari bugun ulasim sikintisi cekip gidemeyenler icin telafi sinavi yapin ya! Zamanimiza paramiza yazik!TELAFI SINAVI ISTERIZ
R.Sessiz Mutfaǧı @MutfakSesiz
Bahçeşehir de otobüs yok metro giden otobüs yok. 3 saat yolda kaldim.Sınava gidemedim.
beyincini @beyincini
Başakşehir, sınav yeri uzak, otobüsler gidemiyor. Yüzlerce kişi para yatırdı hazırlandı. Emeğimiz boşa gidiyor.
Nörüyon ¿ [email protected] 3 dk.3 dakika önce
sınavda da bişey yapsaydım bari bilmediğim derslerdeki bütün sorulara a şıkkını işaretledim fkihglşm #aöl
Ali Kalaycı [email protected] 4 dk.4 dakika önce
@tcmeb aöl sınavları iptal edilsin
İlkay Gönüllü @ilkaygonullu
Bir de bugün AÖL sınavı var. Her taraf kapalı... Bu insanlar sınava nasıl girecek diye düşünüyorum....
Mustafa Sevinç [email protected] 13 dk.13 dakika önce
@vasipsahin vali amca yollar tıkalı otobüs YÖK yol uzak @Aöl iptal et yada bize ek sınav aç bişey YÖK lütfen çok mağduruz ....
official_ezgiylmz [email protected]_5834 14 dk.14 dakika önce
#aöl #vasipşahin @vasipsahin sınavı iptal edin yaw gidemiyoruz hava şartlarından dolayııı
Halil ?? [email protected] 22 dk.22 dakika önce
AÖL iptal oldu mu ? @TahirSarikaya06
_ [email protected] 32 dk.32 dakika önce
Ya karın yağışına bile sevinemedim #aöl yüzünden. 2.oturuma da gitme diyor babam,bu dönemde iptal
Emir SARIOSMANOGLU [email protected] 33 dk.33 dakika önce
Aöl sınavına geldim okula ama kardan dolayı sınav kağıtları gelememiş
Ömürcan Karakuş [email protected] şimdi57 saniye önce
@vasipsahin lutfen AÖL iptal Burasi Felc felc Oluyozzz
Sem Alkyone [email protected] şimdi53 saniye önce
#BeklenenKarGeldiVe havalimanı bile kapatılmış, ne demek aöl iptal değil? @vasipsahin
Seval DAF [email protected]_demet şimdi1 dakika önce
Saat 9'da sınavım başlıyor ???? dua edin bana ????? #AÖL
bir kadın [email protected] 2 dk.2 dakika önce
2 oturumlu sınav evimle okul arası 45 dk hava koşulları belli bir açıklama bekliyoruz #aöl
Cthulhu Prayer [email protected] 2 dk.2 dakika önce
@izzettinkucuk Vali bey aöl sınava iptal kararı bekliyoruz..
#BeklenenKarGeldiVe Açık Lise Sınavı için okullara ulaşamıyoruz. AÖL İptal edilsin. #AÖLiptal
can ulusoy [email protected] 3 dk.3 dakika önce
@vasipsahin @[email protected] aöl sınavları iptalmii
Çetin Topcu [email protected] 5 dk.5 dakika önce
Âöl sınavı varmı 4 saatlik yol var yurumeli dolmuş esenyurt kapali
Esma [email protected] 7 dk.7 dakika önce
"Evden çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım,uykusuz kaldım,kalk giyin okula desem tek başımayım ya iptal edilirse bu karda nasıl dönerim" #aöl ????
Feray ? [email protected] 10 dk.10 dakika önce
@Hasan_Guzeloglu valicim duy sesimizi de aöl sınavları iptal olsun nolursun be
bir kadın [email protected] 11 dk.11 dakika önce
Sınav iptal olmalı otobüsler zor geçiyor #aöl
AÖL 1. DÖNEM 7-8 OCAK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
AÖL Açık Lise birinci dönem sınavlarına girenler soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. 7-8 Ocak AÖL sınav giriş yerleri MEB'in resmi internet sitesi olan aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden açıklandı ve sınava girenler bu adresten sınav giriş belgelerini alıyor. MEB’in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden AÖL soru cevaplarına kolayca ulaşabiliyor. Geçmiş dönem AÖL soruları - cevap anahtarı ve 7-8 Ocak 2017 Açık Lise sınavları soruları ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN...
AÖL 7-8 OCAK SORULARI CEVAPLARI (Sorular ve cevap anahtarı yayımlandığında bu linkten ulaşabilirsiniz)
1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın sonuçları ise 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak.
7 -8 OCAK AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 cumartesi ve pazar yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav, 3 oturum halinde yapılacak. Cumartesi günkü birinci oturum saat 09.30'da, öğleden sonraki ikinci oturum saat 14.00'te, pazar gerçekleştirilecek üçüncü oturum saat 09.30'da başlayacak. Oturumlar 180 dakika sürecek, her ders için dört seçenekli 20 soru sorulacak. Öğrenciler, birinci oturumda 60, ikinci oturumda 58, üçüncü oturumda da 56 dersten sınava girecek. Sınava giriş belgesinde girilecek dersler, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alacak.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, yurt içinde 751 merkezde 1 milyon 197 bin 642, yurt dışında ise 12 merkezde bin 419 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 199 bin 61 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavda, 6 bin 690 öğrenci özel durumları nedeniyle tek kişilik salonda, 210 öğrenci ev veya hastanede, 17 bin tutuklu ve hükümlü ise ceza ve infaz kurumlarında sınava alınacak.
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