Açık lise AÖL sınav soruları cevapları 3. Dönem sınav yorumları 1-2 Temmuz aol.meb.gov.tr

Açık lise Aöl 3. Dönem 1-2 Temmuz sınav soruları cevapları sınav yorumları haberimiz içerisinde yer alıyor. Açık lisede öğrenim gören öğrenciler her sene örgün liselerde eğitim gören öğrenciler gibi dönem boyunca gördükleri derslerden sınavlara giriyorlar ve bu şekilde sınıflarını tamamlayabiliyorlar. Sınavlarda her dersten 20 soru soruluyor ve öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en az 45 puan almaları gerekiyor. Açık lise 3. Dönem sınav tarihi 1-2 Temmuz olarak duyuruldu. Öğrenciler yayınlanan sınav giriş belgesi ile sınavlara giriyorlar. Sınav Giriş Belgesi açık lise internet sitesi üzerinden öğrencinin kendi oturumundan alınır. Öğrenci Genel Bilgileri menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırılıyor. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi internet sitesi üzerinden sonuç açıklanma tarihi 31 Temmuz olarak duyuruldu.

AÖL SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları MEB tarafından yürütülüyor. Senede üç sınav yapılıyor. 3. Dönem sınav tarihi 1-2 Temmuz olarak açıklandı. MEB'ten soru ve cevaplara dair bir açıklama gelmedi. Öğrenciler sınav soru ve cevapları açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan aol.meb.gov.tr adresinden soru ve cevaplara erişebilecek. Haberimiz üzerinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB resmi internet sitesi üzerinden 29 Haziran’da giriş belgesinin yayınlandığı ve 1-2 Temmuz’da gerçekleşen sınavın sonuç açıklanma tarihinin 31 Temmuz olduğunu duyurdu.

AÇIK LİSE SINAV YORUMLARI

HASANN KARATAŞ‏: herkes tatilde ben açık lise sınavında sorulara fransız kaldım türkiyede herşey dört dörtlükmüş gibi muamele yapıyorlar

Muhammed : millet çeşmeler de kuşadaların da geziyor ben yarın açık lise sınavına giricem

Büşra Döş: Sırf gelen mesajları okumamamdan dolayı açık lise sınavımı kaçırdım

AÇIK LİSE SINAV OTURUMLARI

I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL SINAVI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Her dersten 20 soru sorulacak. AÖL sınavında her soru 4 ve her doğru cevabın değeri 5 puan olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL resmi sitesinden alınacak sınava giriş belgesi ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceği gerektiğini unutulmamalı.