Açık Lise AÖL sınav yerleri açıklandı AÖL son dakika aol.meb.gov.tr AÖL Açık lise sınav yerleri sınav giriş belgesi alma ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Her sene tekrarlanan aöl sınavlarının üçüncüsü 1 Temmuz ve 2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler bu sınavlara sınav giriş belgeleri ile gitmek zorundalar. AÖL açık lise sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır sınav giriş yeri nereden öğrenilir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Açık lise sınavları üç oturum şeklinde düzenleniyor. Sınavlardan ilki 1 Temmuz’da saat 9.30’da, ikincisi aynı gün 14.30’da üçüncüsü ise 2 Temmuz’da saat 9.30’da gerçekleşecek. Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır.