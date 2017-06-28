Açık lise AÖL sınav yerleri sınav giriş belgesi alma ekranı AÖL giriş aol.meb.gov.tr

Açık lise sınav yerleri açıklandı mı Aöl sınav giriş belgesi alma ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Açık öğretim liseleri 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesindekurulmuştur. Örgün öğretimi tercih etmeyen veya buna imkanı olmayan öğrencilere uzaktan eğitim hizmeti sunmaktadır. Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav takvimini her sene MEB resmi sitesi üzerinden açıklıyor. MEB bu seneki en yakın sınav tarihini 1 Temmuz ve 2 Temmuz olarak açıkladı. Binlerce açık lise öğrencisi bu tarihlerde sınava girecekler. Sınava girerken sınav giriş belgesini yanında bulundurmak zorunlu. Haberimiz üzerinden açık lise sınav giriş yerleri açıklanma tarihine ve aöl sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz.

Açık lise bir uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim en geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin, fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; "Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler" olarak tanımlanabilir.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim liselerinde okuyan öğrenciler heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları yaklaşıyor. 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. dönem sınavlarının sınav giriş yerleri 29 Haziran'da açıklanacak.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AÖL öğrenci giriş ekranında öğrenci numarası ve şifre ili giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada sol tarafta yer alan “Sınav Giriş Belgesi”‘ne tıklayın. Daha sonra açılan pencerede ‘Yazdır’ kısmına tıklayıp sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL SINAVI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Her dersten 20 soru sorulacak. AÖL sınavında her soru 4 ve her doğru cevabın değeri 5 puan olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL resmi sitesinden alınacak sınava giriş belgesi ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceği gerektiğini unutulmamalı.