Liseye girişte uygulanacak açık uçlu sorular nasıl? TEOG yerine açık uçlu sınav sistemi nedir?

TEOG yerine gelecek sınav sistemi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi. 2018-2019 yılı liseye girişte uygulanacak yeni sınav sisteminde açık uçlu sorular sorulacak. TEOG'un yerine liseye geçişte getirilecek yeni sisteme ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, ''Sorular test değil, klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak'' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu. TEOG yerine gelecek yeni sistemi anlatan Başbakan Yıldırım, soruların test değil klasik sorular olacağını belirtti.



Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



''4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi tespit ediliyor. Buna belirli oranda da katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor.



''SORULAR TEST DEĞİL''



Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı mı B şıkkı mı C şıkkı mı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.





MEB https://odsgm.meb.gov.tr adresinden açık uçlu soru örneklerini yayımladı. Öğrenciler için tüm derslerden açık uçlu sınav soruları ve liseye girişte uygulancak yeni sınav sisteminde öğrencilerin kullanacakları cevap kağıdını yayınladı…

MEB Teog Açık Uçlu Soru Örnekleri Çöz



Teog Türkçe Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

Teog Matematik Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

Teog Fen Bilgisi Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

Teog İnkılap Tarihi Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

Teog İngilizce Açık Uçlu Soru Örnekleri için TIKLA >

TEOG YERİNE SİSTEM ARAYIŞI



Bunu öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu stres var. 4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek fen bilimlerine mi imam hatip'e mi gidecek. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma 'Dede TEOG kalktı ne güzel' Kızım senin ne işin var TEOG'la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?



''SORULAR TEST DEĞİL''



Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı B şıkkı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.