Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Açık uçlu soru örnekleri erişime açıldı

ÖSYM, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) üniversite adaylarına yöneltilecek açık uçlu soru örneklerini internet sitesinden yayımladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacak.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) üçer kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak. LYS-1'de yalnızca matematik testi yer alacak, matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacak.

LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örnekleri adayların erişimine, "osym.gov.tr" internet sitesinden sunuldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA