Açık uçlu soru örnekleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacak.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) üçer kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak. LYS-1'de yalnızca matematik testi yer alacak, matematik ve geometri testleri ayrı değil, tek test olacak.

LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örnekleri adayların erişimine, "osym.gov.tr" internet sitesinden sunuldu.