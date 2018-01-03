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Adıyaman'da Öğretmen ve öğrencilerden köy okulu öğrencilerine anlamlı yardım

Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından İnlice Köyü Okulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

  • İHA
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‘Kardeşim üşümesin’ projesi kapsamında köylerde zor şartlar altında eğitim gören, İnlice Köyü Anaokulu, İlk ve Ortaokulunda bulunan 200 öğrenciye Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından eldiven, bere, atkı, çorap ve öğrencilerin bir senelik ihtiyaçlarını giderebilecek kadar kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Karataş, okul öğretmeni ve proje koordinatörü Esma Pehlivan, öğrenciler ve okul öğretmenleri ilk olarak köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Gerçekleştirilen sohbet sonrasında Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, köy okulu öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayarak köy okulu öğrencilerini hem eğlendirdiler hem de sevindirdi.

Yapılan yardımlar sonrasında oldukça mutlu olduklarını dile getiren köy okulu öğrencileri Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.

 

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