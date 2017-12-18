Öğretmen alan değişikliği 2017 başvuruları MEBBİS öğretmen giriş Alan değişikliği son dakika

Alan değişikliği 2017 başvuruları ne zaman? MEBBİS giriş ekranı haberimizde yer alıyor. MEB son dakika Öğretmen alan değişikliği kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor. Binlerce öğretmen adayının mağduriyetleri gideriliyor. Bugün itibariyle başlayan Öğretmen alan değişikliği ile ilgili son karara gelindi. Alan değişikliği 2017 MEB personel alımı son durum ne oldu? Peki öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ne zaman bitiyor? MEB tarafından öğretmenlerin alan değişiikliği başvuruları bugün başlayacak ve 22 Aralık 2017 tarihinde sona erecek. Alan değişilkiği başvuru sonuçları ise 27 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak. Alan değişikliği gerçekleştiren öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişkilerini keserek yeni görev yerine başlayacak. MEB'in öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili yaptığı açıklama: "Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18 – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır’’ İşte merak edilen Alan değişikliği 2017 başvuruları ne zaman? MEB son dakika Öğretmen alan değişikliği kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı haberimizde…

2017 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları bugün başlayacak ve 22 Aralık 2017 tarihinde sona erecek. Alan değişikliği başvuru sonuçları ise 27 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak. Alan değişikliği gerçekleştiren öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişkilerini keserek yeni görev yerine başlayacak.

İşte MEB'in öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili yaptığı açıklama:

"Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18 – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecektir. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek yeni görev yerlerine başlayacaklardır. "

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BRANŞLARI BELİRLENDİ Mİ?

Alan değişikliği branşları duyuruda belirtilmemişti. Yalnızca alanlarda zorunluluk oluşan durumların dikkate alınacağı, bir diğer deyişle ihtiyaç bulunan branşlara atama yapılacağı ifade edilmişti. Şimdi öğretmenler, alan değişikliği hangi branşlarda olacak sorusunun yanıtını bekliyor.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

2017 yılı öğretmenlerin alan değişikliği başvuru şartları olarak;

Adaylığın kaldırılmış olması,

Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanlar özel eğitim alanına,

Kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenler Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana da kaynak olması kaydıyla bu alanlara,

Alan değişikliği yapabilecekler. Alan değişikliği için ayrılan kontenjanlar önümüzdeki günlerde MEBBİS üzerinden belli olacak. Alan değişikliği başvuru şartları gibi hususlar öğretmenlerin 2017 yılı alan değiştirme duyurusu içerisinde bu şekilde açıklanmıştır.

SON YAPILAN ÖĞRETMEN ATAMALARI SONRASI ÖĞRETMEN İHTİYACINDA EN ÇOK AÇIĞI BULUNAN BRANŞLARIN SIRALAMASI VE TAHMİNİ OLARAK İHTİYAÇ SAYILARI

1) İngilizce (17 bin-18 bin)

2) Özel Eğitim (16 bin-17 bin)

3) Sınıf Öğretmenliği (14 bin -15 bin)

4) Din Kültürü Ahlak Bilgisi (11 bin -12 bin)

5) İlk Öğretim Matematik (9 bin - 11 bin)

6) Okul Öncesi (9 bin - 10 bin)