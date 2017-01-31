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"Alana özgü" tek dil sınavı YÖKDİL'e başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulunca başlatılan ve yükseköğretim tarihinde ilk olan 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı YÖKDİL'e başvurular, başladı.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan ve yükseköğretim tarihinde bir ilk olan "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı YÖKDİL'e başvurular başladı.
 
YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017'de, tek oturumda, 30 ilde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri ise 27 Şubat'ta yayımlanacak.
 
Adaylar, 7 Şubat'a kadar "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Başvuru ücretinin 75 lira olarak belirlendiği sınavda adaylar, kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek.
 
Saraç, sınava gi̇recek adaylara başarı di̇ledi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖKDİL Sınavına girecek adaylara, sosyal medya hesabı twitter üzerinden başarı dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:
 
"Yükseköğretim tarihimizde ilk defa 'alana özgü' akademik yabancı dil sınavı yapılacak, YÖKDİL. Bu, uzun yıllardır akademinin arzusu idi. Hamdolsun, şimdi gerçekleşiyor. Başvurular alınmaya başlandı. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim. 'Yeni YÖK' olarak akademisyenlerin taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz."

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