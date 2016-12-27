ALES 2016 sonbahar sonuçları ÖSYM

ALES 2016 Sonbahar Dönemi sınavı 18 Aralık'ta yapıldı. Sınava girenler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ALES sonuçları açıklandığında ÖSYM sonuç sayfasında görüntülenecektir. ALES'te her dönem sınavdan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, en az 15 gün sonra sonuçları açıklamaktadır. Buna göre, ALES 2016 Sonbahar Dönemi sınavı sonuçlarının 2017 Ocak ayının ilk haftası açıklanacağı söylenebilir. ALES, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. ALES'e istediğiniz sayıda girebilirsiniz. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.

ÖSYM'DEN ALES 2016 SONBAHAR DÖNEMİ AÇIKLAMASI

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2016-ALES (Sonbahar Dönemi): Temel Soru Kitapçığının Görüntülenmesi

18 Aralık 2016 tarihinde saat 09.30'da uygulanan 2016-ALES (Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ALES SINAVI BAŞARI PUANI

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca sınavda puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu 2016-SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU 2 sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler almak, yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanmak ya da akademik personel olmaya yaklaşabilmek, akademik kariyere giriş yapabilmek için veya çeşitli üniversite fakültelerinde ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına girebilmek adına yapılır. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, lisans eğitimi devam eden veya lisans eğitimini tamamlamış kişilerin başvurduğu bir sınav olan ALES, her sene ülkemizde birçok sınav merkezinde iki döneme ayrılarak yapılır. Bu dönemler bahar ve güz dönemleridir. Toplam iki kere yapılan sınavların güz dönem sınavı 18 Aralık 2016 tarihinde Pazar günü saat 09.30-12.30 arasında gerçekleştirildi. Bu dönemler ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.