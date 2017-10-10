ALES 2017 başvuru tarihi başladı mı? ALES ne zaman yapılacak ÖSYM açıklaması

ALES başvuruları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ALES 2017 ne zaman? ALES 2017 yılında 19 Kasım’da yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki kere yapılıyor. Sınava giren adaylar puanlarını akademik kadro, yüksek lisans ve doktora için kullanıyorlar. Bazı üniversiteler dil puanı istemeseler bile ALES puanı istiyorlar. Aynı zamanda Tübitak Yurt İçi Doktora ve Yüksek Lisans burs programına başvurmak istediğiniz zaman da güncel sınav puanınızın olması gerekiyor. ALES soruları nasıl? Son yapılan değişiklik ile sınav puanı geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkartıldı. 180 dakika olan sınav süresi 150 dakikaya, 160 olan soru sayısı da 100’e düşürüldü. Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört kısımdan oluşan sınav, sadece sayısal ve sözel olarak iki kısımdan oluşacak. ALES başvuruları 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri aralığında alındı. Bu tarihlerde başvuru yapanlar sınav ücreti olarak 90 TL ödediler. ÖSYM, başvuru tarihini kaçıranlar için düzenleyeceği geç başvuru tarihini açıkladı. ALES geç başvuru tarihi 18 Ekim olarak duyuruldu. Adaylar başvuru ücreti olarak 135 TL ödeyecekler. Başvuru tarihinde sınav ücretinin de ödenmesi gereklidir. 18 Ekim sınav ücretinin ödeneceği son tarih olacaktır. Bu adaylar için sınav Ankara’da düzenlenir. ALES soruları ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgi haberimizde sizlerle.

Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES başvuru tarihleri 26 Eylül ve 4 Ekim olarak duyurulmuştu. Bu tarihte başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav ücreti olan 90 TL'yi anlaşmalı bankalara yatırdılar. ÖSYM başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihini açıkladı. ALES geç başvuruları 18 Ekim 2017 tarihinde alınacak.

ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU GÜN: 18 Ekim 2017 (Sınav ücreti aynı gün ödenir. Bu adaylar

sınava Ankara’da alınır.)

ALES Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 135,00 TL

ALES NE ZAMAN?

ALES sınavı ÖSYM tarafından senede iki kere düzenlenmektedir. Sınavlardan ilki ilkbahar döneminde, ikincisi ise sonbahar döneminde yapılmaktadır. ALES sonbahar döneminde 19 Kasım'da yapılacak.

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 19 Kasım 2017

SAATİ VE SÜRESİ : 10.00, 150 dakika

ALES SORULARI NASIL OLUYOR?

ALES puanı geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. 180 dakika olan sınav süresi 150 dakikaya, 160 olan soru sayısı da 100’e düşürüldü. Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört kısımdan oluşan sınav, sadece sayısal ve sözel olarak iki kısımdan oluşacak. Puanlama hesaplama işlemlerinde ALES sözel ve ALES sayısal için değişiklik yapılmadı. ALES eşit ağırlık puan hesaplamasında ise sözel ve sayısal testlerin yüzde 50 oranında ağırlıklarının olması kararı verildi.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES ücreti 2017 yılında 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 135 TL olarak duyuruldu.

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internetM sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan adaylar sınava sadece Ankara’da alınacaklardır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.