ÖSYM 2017 ALES sonuç sorgulama ekranı ösym.gov.tr Ales sınav sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES sonbahar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM’nin ‘aday işlemleri’ sayfası üzerinden sorgulanabilecek. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada ALES sonbahar dönemi sonuçlarının 21 Aralık’ta (bugün) açıklanacağı duyurulmuştu. 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İşte sonuç sorgulama sayfası ve ALES puanının kullanım alanları!







ÖSYM, sonuçlarla ilgili duyuruyu şu şekilde gerçekleştirdi;



"19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017-ALES Sonbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Sınav sonuçları, 21 Aralık 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanmış olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."



ALES PUANI KULLANIM ALANI



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınıyor. Türkiye’deki üniversitelerde özellikle tezli yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların bu sınava katılması gerekiyor. Üniversitelerde lisansüstü eğitim için adayların alması gereken minimum puanlar değişiklik gösteriyor. Sayısal 1-2 ve sözel 1-2 olarak 4 testte 120 soru yöneltilen adaylara 180 dakika süre tanınıyor. Sınavda adaylar matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe ve mantıksal akıl yürütme alanlarından yöneltilen soruları cevaplıyor.



KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.



Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak







ALES'TE DEĞİŞİKLİK



ALES’te test sayılarında azaltmaya gidildi. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.



Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacak.



ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.



Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltıldı, (b) soru başına düşen süre artırıldı, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten oluşacak. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.



Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir. ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartıldı.







Günlük hayattaki bir çok işimizi artık gelişen teknoloji sayesinde sadece bir kaç dakikamızı ayırarak gerçekleştirebilmemiz mümkündür. Artık kurumlara gitmeye gerek duymadan önceden yaşadığımız zaman kayıplarını engelliyoruz. Devletin birimlerinden resmi kurumlarda bu gelişen teknolojiye kayıtsız kalmadığı için bu işlem daha da kolaylaşıyor .Çünkü ya tek çatı altına toplanarak sizlere hizmet veriliyor ya da kendi sistemlerini kurduktan sonra sizlere online bir hizmet olanağı sunuyor. Bu nedenden dolayı da vatandaşların kullanımı kolay bir sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı artıyor. bir çoğumuz bildiği gibi sınavlar bir yerden bir yere geçiş esnasında belirleyici bir husustur.