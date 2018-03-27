ALES 2018 geç başvuru tarihi ve harç ödeme işlemi ALES sınavı ne zaman yapılacak

2018 ALES sınav ne zaman, geç başvurular ne zaman sona eriyor? ALES 2018 geç başvuru ve harç ödeme işlemi nasıl oluyor? ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde son buldu. Başvuruları kaçıran öğrenciler ALES geç başvuru tarihini araştırıyor. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine devam etmek isteyenler ALES hazırlıklarına devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvurular ne zaman başlayacak merak ediyor. 6 Mayıs 2018’te gerçekleştirilecek ALES’in başvuruları 15 Mart’ta son buldu. ALES geç başvuru tarihi ise 28 Mart olarak belirlendi. İşte 2018 ALES hakkında merak edilenler…







ÖSYM tarafından adayların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 7 Mart - 15 Mart 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için başvurusunu yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini bekliyor.





ALES GEÇ BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!



ALES başvurusunu yapamayan ve başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bulunan geç başvuru işlemi, 28 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Geç başvuru yapacak olan adaylar 150,00 TL sınav ücretini de aynı gün içinde yatırmalıdır. Aksi durumda başvurular iptal olacak ve adayların sınava girmesi için sınav giriş belgesi basılmayacak ve adaylar sınava giremeyecektir.



DİKKAT: Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.









ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?



ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.



ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



ALES başvurusunu yapamayan ve başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bulunan geç başvuru işlemi, 28 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Geç başvuru yapacak olan adaylar 150,00 TL sınav ücretini de aynı gün içinde yatırmalıdır. Aksi durumda başvurular iptal olacak ve adayların sınava girmesi için sınav giriş belgesi basılmayacak ve adaylar sınava giremeyecektir.



DİKKAT: Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.



İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ: 06 Mayıs 2018



İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 07 – 15 Mart 2018



İLKBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 28 Mart 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)



SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ: 18 Kasım 2018



SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 19 – 27 Eylül 2018



SONBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)



SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 150 dakika



SINAV ÜCRETİ: 100,00 TL