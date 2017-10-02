ALES başvuru işlemi nasıl yapılacak 2017 ÖSYM ALES başvuruları ne zaman sona erecek

ALES başvuru işlemi nasıl yapılacak 2017 ALES başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaya göre 19 Kasım'da yapılacak ALES başvuruları 26 Eylül itibariyle başladı. Başvurular 4 Ekim'e kadar yapılabilecek. ALES için ÖSYM tarafından verilen başvuru süresi, 4 Ekim’de sona eriyor. Belirlenen tarihe kadar adayların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 4 Ekim’e kadar başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde başvuru yapabilecek. Sınav için yapılan yeni değişiklikler, 19 Kasım’daki sınavdan itibaren uygulanacak. İşte 2017 ÖSYM Ales başvuru işlemi ve detayları...





ÖSYM tarafından, 19 Kasım'da yapılacak 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES sonbahar dönemi) başvuruları 26 Eylül'de başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ALES sonbahar dönemi sınavının 19 Kasım'da 81 il merkezinde yapılacağı, Lefkoşa'da ise sadece ilkbahar dönemi için sınav gerçekleştirileceği ifade edildi. Sınavın saat 10.00'da başlayacağı ve cevaplama süresinin 150 dakika olacağı bildirilen duyuruda, başvuruların bugünden itibaren 4 Ekim'e kadar alınacağı belirtildi.







ALES SONUÇLARI 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK!



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.



Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.



ALES’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



ALES puanı geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. 180 dakika olan sınav süresi 150 dakikaya, 160 olan soru sayısı da 100’e düşürüldü. Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört kısımdan oluşan sınav, sadece sayısal ve sözel olarak iki kısımdan oluşacak. Puanlama hesaplama işlemlerinde ALES sözel ve ALES sayısal için değişiklik yapılmadı. ALES eşit ağırlık puan hesaplamasında ise sözel ve sayısal testlerin yüzde 50 oranında ağırlıklarının olması kararı verildi.



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ALES başvuruları, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine aday şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak gerçekleştirilir. Adayların başvuru yapabilmeleri için sistemdeki fotoğraflarının güncel olması gereklidir. Son 50 ay içinde çekilen ve yüklenen fotoğraflar güncel olarak kabul edilir. Güncel olmayan adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinden güncelleme işlemi yapabilir.



ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?



4 Ekim’e kadar ALES başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 18 Ekim’de başvuru yapabilecek. Geç başvuru gününde adaylar, hem başvuru işlemlerini hem de ödeme işlemlerini aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Diğer başvuru sürecinden farklı olarak bu günde başvuru yapan adaylar sınava sadece Ankara’da girebilecek ve sınav ücreti olarak 135 Türk Lirası ödeyecekler.



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?



ALES başvuru ücreti 90 Türk Lirası’dır. Sınava girecek adaylar ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ alanını kullanabilir. Bunun dışında şu ödeme seçenekleri de kullanılabilir;



-Akbank tüm şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)



- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)



- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)



- Halkbank tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı



- Türk Ekonomi Bankası tüm şubeleri ve internet bankacılığı



- Ziraat Bankası’nın sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı







ALES İÇERİĞİ NEDİR? NASIL BİR SINAVDIR?



ALES sınavı genel anlamda KPSS’nin aksine bilgi ağırlıklı olmayan, analitik düşünmeyi gerektiren bir sınavdır. Soruların bilgi ağırlıklı olmaması birçoğuna kolay gelebileceği gibi ALES denemesi çözülmeden, soru türleri görülmeden girildiğinde zor gelebilmektedir. Sözel 1 ve Sözel 2 kısımlarında sözel mantık soruları, Sayısal 1 ve Sayısal 2 kısımalarında sayısal mantık soruları bulunmaktadır. Bu mantık soruları ilk bakışta zor gibi görünse de hazırlık yapılarak, tablo çizme mantığına alışıldığında büyük ölçüde kolaylaşmaktadır.



ALES sözel bölüm mezunlarının özellikle mantık soruları ve Sayısal 1 bölümü için özel hazırlık yapmaları gerekmektedir. ALES, eşit ağırlık ve sayısal bölüm mezunları temel matematik konularına hakim olanlar için zamanı iyi kullanabilmeleri durumunda gayet başarılı bir sınav geçireceklerdir, Sözel 1 kısımında ise sözel mantık sorularına her bölüm mezunu için hazırlık gerekmektedir.



ALES KAÇ DAKİKA?



ALES sınav süresi 2016 yılı itibariyle ALES sınav süresi 150 dakikadır.



ALES SINAV ÜCRETİ



2016 yılı itibariyle ALES sınav ücreti 80 TL’dir.



ALES SORU SAYISI



2016 yılı itibariyle ALES sınavında toplam 160 soru bulunur. Adaylar 3 bölümden sorumlu olduğu için toplamda 120 sorudan sorumludur.



ALES KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR?



2016 yılı itibariyle ALES sınavı Sözel 1, Sözel 2, Sayısal 1 ve Sayısal 2 olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 40 soru bulunmaktadır.

ALES Puan Türleri ve Bölümler



ALES’te hangi bölümleri çözmeliyim? – ALES’te Sözel 1, Sözel 2, Sayısal 1 ve Sayısal 2 olmak üzere 4 bölüm bulunsa da lisans mezunlarının başvurmayı düşündükleri yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türüne göre soru çözmeleri gerekir. ALES puan türlerine göre adayların sorumlu oldukları bölümler şu şekildedir:



ALES Sözel Puanı : Başvurulacak yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türü Sözel ise; adayların ALES’te Sözel 1, Sözel 2 ve Sayısal 1 bölümlerini çözmeleri gerekir. Sayısal 2 bölümünün sözel bölüm mezunlarının ALES sözel puanına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.



ALES Eşit Ağırlık Puanı : Başvurulacak yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türü Eşit Ağırlık ise; adayların ALES’te Sayısal 1, Sayısal 2 ve Sözel 1 bölümlerini çözmeleri gerekir. Sözel 2 bölümünün eşit ağırlık bölüm mezunlarının ALES eşit ağırlık puanına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.



ALES Sayısal Puanı : Başvurulacak yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türü Sayısal ise; adayların ALES’te Sayısal 1, Sayısal 2 ve Sözel 1 bölümlerini çözmeleri gerekir. Sözel 2 bölümünün sayısal bölüm mezunlarının ALES sayısal puanına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.