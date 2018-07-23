ALES başvuru kılavuzu 2018 ALES başvuru ne zaman, nasıl yapılır ALES başvuru ücreti ne kadar 2. ALES sınavı ne zaman? soruların yanıtları araştırılıyor. ALES başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı. 2018 ALES başvuruları için artık çok az bir zaman kaldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavına başvular bilindiği üzere 24 Temmuz tarihinde başlayacak. 2018 yılı 2. ALES sınavına katılmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. ALES başvuruları için geri sayım başladı. Geçerlilik süresi 5 yıla çıkan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2'ncisi için adaylar hazırlık içinde. Başvuru yapılacak olan merkezlerin adresleri ÖSYM’nin osym.gov.tr internet sitesinde yer almaktadır. Başvuru merkezleri tarafından yapılacak olan sınav başvuru işlemleri için belirli bir başvuru hizmet ücreti alınacaktır. Başvuru sırasında hizmet ücreti dışında fotoğraf ve şifre talepleri için ücret alımı olmayacaktır. ALES hakkında merak ettiğiniz bütün soruları haberimizde derledik...



ALES'in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavıdır. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, çevirici, uzman, eğitim öğretim planlamacısı, araştırma görevlisi gibi görevlerde yer almak için açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak için gönderilecek adayların seçiminini yapmak için uygulanan bir sınavdır.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.









ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



2018 2. ALES başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında laınacak. Adaylar, ALES başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek.



ALES başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuruların başlayacağı gün başvuru kılavuzu yayınlanacak ve başvuru ve sınav hakkında tüm detaylar belli olacak.



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



ALES başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzu yayınlanacağı zaman sınavın detayları da belli olacak. Sınav başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi başvuru merkezleri aracılığı ile başvuru yapmak diğeri de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin aday işlemleri sisteminden başvuru yapmaktır. ÖSYM sisteminde adayın kayıtlı olan geçerli bir fotoğrafı olması gereklidir. Geçerli fotoğraf ÖSYM başvuru merkezi tarafından son 50 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf demektir. Adayın geçerli bir fotoğrafı varsa başvuru işlemini aday işlemleri sisteminden kendisi de gerçekleştirebilir.









2. ALES NE ZAMAN?



2018 2. ALES sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.



Sınavın başlangıç saati 10.00. 180 dakika sürecek olan sınav 81 il merkezi ile birlikte Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir. Sınav giriş binalarına adayların sınav saatinden en az bir saat önce gelmeleri gerekmektedir. Bu, gerekli güvenlik kontrollerinin ve giriş işlemlerinin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Diğer sınavlarda uygulanmaya başlandığı gibi bu sınavda da 09.45’ten sonra gelen adaylar sınav giriş binalarına alınmayacaktır.



YEKTA SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.







Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.



Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."





ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2018 ALES İlkbahar dönemi sınavı için ücret, ÖSYM tarafından 90 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav ücretlerini 2018 ALES kılavuzunun sonunda yer alan bankalar aracılığı ile ödeyebilir. Bunun dışında ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemini de kullanarak kredi kartı/banka kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.



Sınav için gerekli olan ücretin son ödeme süresi başvuru süresinin bitiminden bir sonraki gün sona erecek. Bankalar ile yapılacak olan ödemelerin mesai saati bitimine kadar yapılması gereklidir. ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemi ile yapılacak olan ödemeler ise aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilir.



ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



ALES’e başvuracak olan kişilerin bir lisans programından mezun olabilecek durumda olması, lisans programını bitirmiş olması ya da denklik belgesi almış olunması kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi bitirilmiş olması gereklidir.



ALES PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?



Adayların ALES’ten alacakları puan, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Başvuru yapılacağı zaman geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılabilir. ALES’e girmek için bir sınır olmadığından dileyen adaylar tüm ALES’ler için başvuru işlemi yapabilir.







ALES'TE NE TÜR SORULAR SORULACAK?



Sınavda Sayısal ve Sözel olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Bunlarda kendi içinde Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak ayrılmaktadır. Sınavdaki toplam soru sayısı 160’tır. Her bir bölümde 40 soru yer almaktadır. Sayısal testlerde genel olarak adayların, mantıksal olarak akıl yürütebilme becerileri ile sayısal becerilerinin ölçülmesi hedeflenir.

Sözel testlerde ise adayların sözel olarak akıl yürütebilme becerilerinin ölçülmesi sağlanır. Sınavda yer alan sorular yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilikleri ve bilgileri ölçmemek de olup, farklı alan mezunu adayların da cevaplandırabileceği nitelikte sorulardır. Adaylar 4 testten yüksek olarak hesaplanma yapılmasını istedikleri ağırlıklı puana göre testlerden en az 3 tanesini cevaplandıracaktır. Dileyen adaylar tüm testleri de cevaplayabilme hakkına sahiptir.