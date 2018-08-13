2018 ALES ne zaman başvuru tarihleri ÖSYM ALES Sonbahar 2018 başvurusu nasıl yapılır? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor. Binlerce aday ALES sınav başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı.. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in bu yıl yapılacak olan ikincisi için kısa bir süre kaldı.

2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

YÖK BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştay’ın ALES’in geçerlilik süresini beş yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararının ardından, mağduriyet yaşayan adaylarla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, 30 Eylül’de yapılacak ALES sonuçları açıklanana kadar geçen beş yıl içinde alınan herhangi bir ALES puanı ile adaylar başvuru yapabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, alınan kararı Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"27 Eylül 2017 yılı öncesi yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi üç yıl iken ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle sınavların geçerlilik süresi beş yıl olarak kabul edilmişti. Bilindiği üzere bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8’inci Dairesi’nin almış olduğu kararla söz konusu maddenin yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin altıncı maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavlarıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görüldü. Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, ‘30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine’ karar verilmiştir."

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

? Nüfus cüzdanı /Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.),

Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin;

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının bir örneği, Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu

(Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

b) İnternet İle bireysel başvurular

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya bu bilgisinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.