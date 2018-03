ALES nedir 2018 başvuruları bitiyor mu ÖSYM ALES harç ödeme işlemi nereden yapılır

ALES nedir 2018 başvuruları nasıl yapılır? ALES ilkbahar dönemi başvuruları bugün sona mı eriyor? Kimler başvuruda bulunabilir? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) elektronik online başvuru ve harç ödeme işlemi nasıl oluyor? ÖSYM ALES başvuru kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? sorusunu yanıt arayan milyonlarca aday için ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES ilkbahar dönemi) başvurular 7 Mart'ta başladı ve bugün sona eriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın (ALES) test ve soru sayılarının azaltıldığını, süresinin kısaltıldığını ve geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını bildirdi. Kariyerini yüksek lisans yaparak bir adım daha ileri taşımak isteyen kişiler ve akademisyen olma hayali kuran vatandaşların girdiği ALES için ÖSYM tarafından belirlenen başvuru süresi bugün son buluyor. ALES'e girmek isteyen adaylar, nasıl başvuru yapılacağını ve ALES için kimlerin başvuru yapabileceği araştırıyor. İşte ALES başvuruları ile ilgili merak edilenler



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES ilkbahar dönemi 6 Mayıs'ta 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



Sınava başvurular 15 Mart'a kadar elektronik ortamda alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olan 2018 ilkbahar ALES sınavı için başvurular 15 Mart'ta tamamlanıyor.



2018 ALES (İLKBAHAR DÖNEMİ) BAŞVURULARI



Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Adaylar başvurularını, 7-15 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.







2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.





ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ



ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)







ADAYLAR KAÇ SORU CEVAPLAYACAK?



Sınavda toplam 100 soru sorulacak adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden sorular gelecektir. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.



CEVAPLAR KİTAPÇIĞA İŞARETLENECEK



Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.



Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ



ALES için başvuru yapan ve sınav gününü bekleyen adayların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biride, ALES sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı. Bu konu hakkında şu ana kadar ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi ancak, ALES sınav giriş belgelerinin bu yılda, her yıl olduğu gibi sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde adaylar ile paylaşılacağı tahmin edilmektedir.



ALES SINAV TAKVİMİ



2018-ALES İlkbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018



Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018



Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018



2018-ALES Sonbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018



Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018



Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018







ALES SINAV SİSTEMİNDE NASIL BİR DEĞİŞİKLİK YAPILDI?



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez 1997'de Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmaya başlanan ALES, kurulun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanmak için yapılması gereken sınavla birleştirildi. Sınavın adının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı olmasına karar verildi ve daha sonra da bu adla yapılmaya başlandı.



ELEŞTİRİLER VE TALEPLER DİKKATE ALINDI!



YÖK, ALES'in kapsamına, soru sayısına ve sınavın süresine yönelik adayların eleştirilerini değerlendirdi.



Kurul, adayların ALES sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları hesaplanırken, Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 testlerine verilen ağırlıkların farklılık göstermesi ve testlerden birinin, ilgili puan türüne hiç etkisinin olmaması, adayların test puanlarını anlamada ve lisans üstü eğitim başvurularında karışıklıklara yol açması gibi eleştirileri de dikkate aldı.



Özellikle ALES eşit ağırlık puanlarının hesaplanmasında, sözel ve sayısal testlerin eşit olarak dağılım göstermemesi, yani eşit ağırlık puanlarının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 60, sözel testinin yüzde 40 etkili olması, sözel alanlardan gelen adayların aleyhine bir durum olarak sıklıkla dile getirilirken, yapılan değişiklikle bu durum giderildi.

ALES 2 bölüm olacak



YÖK, ALES'te test sayılarını azalttı. Sözel-1 ve Sözel-2 ile Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri ayrımı ortadan kaldırıldı. 4 testten oluşan ALES, "Sözel" ve "Sayısal" olmak üzere 2 bölümden oluşacak.



Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES sözel testi, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor.



ALES sayısal testi ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

100 soru 2,5 saatte çözülecek



Yeni ALES'te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı. Bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşan sınav, yeni düzenlemeyle 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek.



Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2,5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.



Eşit ağırlıklandırılmayan ALES eşit ağırlık puanı konusunda değişiklik yapıldı. ALES sayısal ve ALES sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES eşit ağırlık puanının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 50, sözel testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi.



Öte yandan, ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.