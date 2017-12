ALES sonuçları tarihi açıklandı mı? ÖSYM ALES 2017 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika ALES 2017 sonbahar sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yerini alıyor. Milyonlarca öğrencinin akademik kariyer hayalini süsleyen ve zorlu geçen ALES sınavı 2017 sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sınavlarını 19 Kasım 2017 tarihinde olmuşlardı. Şimdi ise Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi (ALES) 2017 sonuçları için bekliyorlar. ALES 2017 sonbahar sonuçları sorgulama sayfası haberimizde yerini alıyor. ALES sınav sonuçları, 21 Aralık 2017 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. ALES sınavına giren adayların sınavları kaç gün geçerli olacak? Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. İşte merak edilen ÖSYM ALES son dakika gelişmeleri ve ALES 2017 sonbahar sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi haberimizde…

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 21 Aralık Perşembe günü öğrencilerin erişimine açılacak. Bu tarih takvimde yer alan resmi bilgi olduğu gibi, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU? PUAN NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltilen 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapıldı ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika oldu.

Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

ALES Nedir, ALES Puanı Ne işe Yarar?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.

ALES'e Kimler Girebilir?

Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girebilir. Denklik belgesine sahip olmak şartıyla, yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler de sınava başvurabilirler. Tezli yüksek lisans başvuruları için ALES önemli bir kriterdir.

ALES için bir sınırlama söz konusu olmayıp adaylar dilediği kadar sınava girebilir. Bir yere başvuru yapıldığında adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılır.