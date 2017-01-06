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ALES'te deneme sınavı dönemi başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 11 Şubat'ta ilk kez elektronik ortamda yapılacağını belirterek, 'Adayların sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak'ta 'e-ALES Deneme Sınavı' yapacağız' dedi.

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Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta ALES'in ilk kez e-sınav ortamında gerçekleştirileceği hatırlattı.

Adayların sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak 2017'de Ankara'da Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde "e-ALES Deneme Sınavı"nın uygulanacağını belirten Demir, şöyle konuştu: "Aynı zamanda kendini denemek isteyen adaylar için bir imkan oluşturuyoruz. ÖSYM'nin bir sınav için deneme yaptığı ilk uygulama olacak. Deneme sınavı sonuçları, hiçbir amaçla kullanılamayacak. Sınav sonuçlarının, 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek olan e-ALES'e bir etkisi olmayacak. 2017 e-ALES Deneme Sınavı'na başvuran adaylar, aynı zamanda e-ALES ve diğer e-YDS'lere başvuruda bulunabilecek."

"e-ALES Deneme Sınavı"na başvuruların bugünden itibaren 18 Ocak 2017'ye kadar yapılabileceğinin altını çizen Demir, sınav ücretinin 20 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Ömer Demir, başvuruların ÖSYM'nin bugün yayımlanacak duyurusunda yer alan internet adresine yapılacağını aktardı.

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