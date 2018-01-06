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Anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 84

Anadolu imam hatip liselerinde geçen yıl 194 bin 674 olan kontenjana 162 bin 871 öğrencinin yerleştiği, dolululuk oranının yüzde 84 olduğu belirtildi.

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Anadolu imam hatip liselerine geçen yıl 162 bin 871 öğrencinin yerleştiği, bu okullarda doluluk oranının yüzde 84 olduğu bildirildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, imam hatip liselerinin yüzde 70'inin boş olduğu yönündeki haberlere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
 
Bazı basın organlarında, Bakanlığın CHP tarafından TBMM'ye sunulan yazılı soru önergesine verdiği cevabın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan haberler yer aldığına işaret eden Tekin, okullardaki doluluk oranıyla ilgili verilen tablonun alt kısmındaki toplam rakamlar görülmeden imam hatip okullarındaki doluluk oranının yüzde 31 olduğu yönünde hatalı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.
 
Tekin, "İmam hatip programı uygulayan okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 84. Nokta." ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının 2017 TEOG kapsamında öğrencilerin yerleştikleri kurumların alt program türlerine ilişkin verilerine göre, Anadolu imam hatip liselerinde kontenjan 194 bin 674 olarak belirlenirken, yerleşen öğrenci sayısı 162 bin 871 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde kontenjan boşluğu yüzde 16, doluluk oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

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