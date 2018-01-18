Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru işlemi 2018 AÜ tezsiz yüksek lisans harç ücretleri

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuruları nasıl yapılıyor? Anadolu Üniversitesi tezsiz yüksek lisans 2018 harç ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Eğetimi nasıl olacak? gibi soruların yanıtlarını arayan milyonlarca öğrenci için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Adaylar aşağıda yer alan başvuru kılavuzundan enstitü ve programların kontenjanlarına ulaşabilecek, aranan özel şartları inceleyebilecek.Özel şartlar haricinde genel şartlar da aranıyor. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının Bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri programlarındaki 8 farklı bölümde 50 kişilik kontenjan ile öğrenci alımı gerçekleşirken her bölümde de 5 kişilik yabancı kontenjanı bulunuyor. Başvurularda yabancı dil ve ALES puanı da aranmazken öğrencilere kayıtlar öncesinde müjdeli bir haber geldi. Geçen dönemlerde sınava sadece Eskişehir'de girebilen öğrenciler, bu dönemle birlikte sınavlara kayıtlı oldukları illerde girecekler. Ayrıca üniversitede Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans gibi birçok programa kontenjanlar açıldı. İşte o detaylar...



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?



Anadolu Üniversitesi lisansüstü eğitim başvurularında son güne geliniyor. Daha önce üniversite tarafından yayımlanan ilan ile başlayan başvurular, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı yapacak.

2017 – 2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi lisansüstü eğitim başvuruları kapsamında enstitülere başvurular alınıyor. Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programları adayların başvurularına açıldı.Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans gibi birçok programa kontenjanlar açıldı.

Adaylar aşağıda yer alan başvuru kılavuzundan enstitü ve programların kontenjanlarına ulaşabilecek, aranan özel şartları inceleyebilecek.Özel şartlar haricinde genel şartlar da aranıyor. Yüksek lisans başvuru için adayların lisans mezunu olmaları gerekiyor. Güzel Sanatlar Enstitüsü programları dışındaki tezli programlarda, ALES’ten en az 55 puan almış olmak şartı belirtiliyor. Tezsiz programlarda ALES şartı aranmayacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Başvurular Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların istenen belgeleri ve formları sisteme yükleyerek online başvuru yapmaları yeterli olacak. Anadolu Üniversitesi öğrenci alımı duyurusu ve kontenjanlar için ayrıntıları bu haberimizde inceleyebilirsiniz.



"Bu öğrenciler için çok büyük bir avantaj"



Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yüksek Lisans programlarının Bahar dönemi başvurularının 22 Ocak tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı. 8 farklı bölümde 5’i yabancı olmak üzere 50 kontenjan olduğunu dile getiren Rektör Gündoğan, yenilikle birlikte öğrencilere büyük kolaylık sağlandığını ifade etti. Rektör Gündoğan, “Lisans programlarından mezun olan öğrenciler, öğrenimlerine Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla devam edebiliyorlar.

Bu yıl ilk defa uyguladığımız yöntemle gözetimli final sınavlarımızı Türkiye’nin değişik illerinde toplam 30 farklı büromuzda gerçekleştirdik. Bu gerçekten öğrenciler için çok önemli bir avantaj. Çünkü öğrenci, sınav gözetimli olduğu için yaşadığı yerden üniversitenin bulunduğu şehre gelmek zorunda kalıyordu. Örneğin daha önce Kars’taki ya da Edirne’deki bir öğrencimiz sınav için Eskişehir’e geliyordu. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. 81 ilde bürosunun olmasının avantajını kullanarak bunu öğrencilerin lehine çevirdi. Öğrencilerimize bu dönemki ilk uygulamayla 30 farklı büromuzda gözetimli sınavı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde var olan 8 programımızı İnşallah artıracağız. Daha fazla yüksek lisans programı açacağız” dedi.







"Yüksek lisans programını öğrencinin ayağına götürmüş olduk"



Öğrencilerin talebine göre sınavın yapılacağı illerin sayısında artış olabileceğinin de altını çizen Rektör Naci Gündoğan, “Bir de öğrenci yoğunluğuna göre bu illerin sayısı artabilir. Yani sınavı, daha farklı illerde de öğrencimiz olursa 81 ilde de yapabiliriz. Aynı şekilde yurt dışındaki öğrencilerimize de yurt dışı bürolarımızda sınav yapacağız. Örneğin Azerbeycan’daki öğrencimiz final sınavına Bakü’deki büromuzda girecek. Batı Avrupa’daki öğrencimiz, Almanya - Köln’deki büromuzda girecek. Balkanlar’daki öğrencimiz de Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’daki bürolarımızda girecekler. Aslında şu oldu; yüksek lisans programını öğrencinin ayağına götürmüş olduk. Hangi şehirde yaşıyorsa, bulunduğu yerdeki büromuzdan kaydını yaptıracak. Öğrenci yoğunluğumuza göre belirlediğimiz illerde işlemlerini yapacak. Zaten Eskişehir’de yapılıyordu, yapılmaya devam edecek. Bu yönüyle ben Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında öğrenci, üniversitesinin olduğu şehre gitmek zorunda kalıyordu. Ama biz ilk defa öğrencinin bulunduğu şehirde sınav yapacağız. Hatta yurt dışındaki öğrencilerimiz de gözetimli sınavlarını bulundukları yerlerde gerçekleştirecek. Öğrenciler için çok büyük bir kolaylık. Öğrenci yol masrafı, konaklama masrafı yapmayacak. Masrafların ötesinde bir de mesaisini harcamayacak. Özellikle hafta sonunda oluyor bu sınavlar. Yani hafta sonu günlerini bulunduğu şehirde geçirecek, gidecek ve Açıköğretim bürosunda sınavına girecek. Öğrencilerimiz bununla ilgili geniş bilgiyi internet sitemizdeki ‘sıkça sorulan sorular’ kısmında da takip edebilirler. İnşallah önümüzdeki yıllarda şu anki 8 programdan çok daha fazla programda tezsiz yüksek lisans hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.







LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.



Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.



Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.



Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, "Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.



Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilecek.