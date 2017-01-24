AÖF 14-15 Ocak final sýnavý sonuçlarý son dakika anadolu.edu.tr'de

AÖF (Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi) final sýnavýna giren binlerce öðrenci sonuçlarýn açýklanmasýný bekliyor. AÖF 14-15 Ocak final sýnavý sonuçlarý anadolu.edu.tr/acikogretim sorgulama ekranýndan öðreniliyor. Son dakika açýklamasý Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoðan'dan geldi. "Son 1 yýldýr sýnav sonuçlarýný 1 hafta içinde ilan ediyoruz" açýklamasýnda bulunan Gündoðan, AÖF'teki deðiþiklikler hakkýnda da bilgi verdi. Bu açýklamayla AÖF final sýnavýna giren öðrenciler sonuçlarýn bugün veya yarýn açýklanmasýný bekliyor.

AÖF TEK DERS SINAVI ÜÇ DERSE ÇIKARILDI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoðan, Açýköðretim Sistemine kayýtlý yaklaþýk 1,5 milyon öðrenciyi yakýndan ilgilendiren müjdeli haberi verdi. Rektör Gündoðan, Açýköðretim Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinden mezun olmasýna tek dersi kalan öðrencilerin dönem uzatmamalarý için uygulanan tek ders sýnavlarýnýn, bu yýldan itibaren üç derse çýkarýldýðýný bildirdi.

Prof.Dr. Gündoðan, Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarýnda kayýtlý, üç dersten baþarýsýz olan ve bu dersleri baþarmasý durumunda mezun olabilecek öðrencilere tanýnan üç ders sýnav hakkýndan hangi durumdaki öðrencilerin yararlanabileceðine de açýklýk getirdi. Kayýtlý olduðu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten baþarýsýz olduðu için mezun olamayan öðrencilerin üç ders sýnavýna girebileceðini yineleyen Prof.Dr. Naci Gündoðan, üç ders sýnav hakkýna iliþkin esaslarý þöyle sýraladý:"Öðrencinin üç ders sýnavýna girebilmesi için, 2016/2017 öðretim yýlý güz veya bahar döneminde o derslere kayýt yaptýrmýþ olmasý gerekmektedir. Baþarýsýz olduðu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öðrenciye üç ders sýnav hakký tanýnmaz. Uygulamalý dersler (laboratuvar, pratik çalýþma ve benzeri) için üç ders sýnav hakký tanýnmaz. Üç ders sýnav notu, dönem sonu sýnav notu yerine geçer.

Baþarý notu; üç ders sýnavý uygulanan her bir ders için dönem içi notlarý ile üç ders sýnavý notunun yüzdelik oranlarý dikkate alýnarak belirlenir. Öðrencinin baþarý notu; üç ders sýnavý uygulanan her bir ders için dönem içi notlarý ile üç ders sýnav sonucu esas alýnarak hesaplanýr. Öðrencinin harf notlarý, dönem sonu sýnavýna 'Anadolu Üniversitesi Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakülteleri Öðrenci Deðerlendirme Sistemi Esaslarý' dikkate alýnarak oluþan harf notu aralýklarý dikkate alýnarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sýnavýna katýlmayan ve katýlamayan öðrenci için mazeret sýnavý yapýlamaz."

AÖF SINAVLARINDA AÇIK UÇLU SORU DÖNEMÝ

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan Anadolu Üniversitesi Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakülteleri Eðitim-Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði’nde yapýlan deðiþiklikle açýköðretim sýnavlarýnda çoktan seçmeli sorularýn yanýnda açýk uçlu, kýsa cevaplý, doðru-yanlýþ, eþleþtirme gibi farklý tip sorularýn da sorulmasýnýn önü açýlmýþ oldu.

Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoðan, yaklaþýk bir yýl süren yoðun bir çalýþmanýn sonunda, 2016/2017 öðretim yýlý bahar döneminden itibaren açýköðretim sistemindeki bazý derslerin ara sýnavlarýnda çoktan seçmeli sorularýn yanýnda kýsa cevaplý ve açýk uçlu sorular da kullanýlmaya baþlanacaðýný söyledi.

Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoðan, “Açýköðretim Fakültesinin 4 programýnda 4 ders kapsamýnda ilk uygulama baþlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatý, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programlarý olacak. Türk Dili ve Edebiyatý programýnda Çaðdaþ Türk Romaný, Sosyoloji Programýnda Türk Sosyologlarý, Felsefe Programýnda Çaðdaþ Felsefe ve Tarih Programýnda Hukuk Tarihi derslerinin ara sýnavlarýnda çoktan seçmeli sorularýn yanýnda 2 kýsa cevaplý ve 1 açýk uçlu soru yer alacaktýr” dedi.

Prof. Dr. Gündoðan, uygulamanýn içeriðiyle ilgili detaylý bilgi vererek, þöyle devam etti: “Öðrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak saðlayacak bu sorular, 4 yanlýþ 1 doðru uygulamasý kapsamýnda yer almayacak. Kýsa cevaplý sorular cevabý yalnýzca bir ya da iki kelimeden oluþan sorular olacaktýr. Bir romanýn yazarýnýn ya da bir anlaþmanýn tarihinin yoklandýðý sorular kýsa cevaplý sorulara örnek olarak verilebilir. Kýsa cevaplý sorularýn her birinin puan deðeri birçoktan seçmeli sorunun puan deðerine eþit olacaktýr.

AÖF SINAV DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK

Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn yazýsý gereði, 2016-2017 Öðretim Yýlýndan itibaren Anadolu Üniversitesi Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinde, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde çoktan seçmeli beþ seçenekli test tipi sorularda, dört yanlýþ cevabýn bir doðru cevabý eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayýlý kararýyla kabul edilmiþtir. Sýnav deðerlendirilirken doðru cevaplarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ cevaplarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý sýnavla ilgili ham puanýnýz olacaktýr.