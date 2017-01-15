AÖF 14-15 Ocak final sınavı yorumları! Twitter sorusuna ilginç yorumlar

AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) final sınavına giren binlerce kişi hem cevaplarını kontrol etmek hem de sosyal medyada yapılan yorumları öğrenmek için araştırma yapıyor. 14 - 15 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günleri 4 oturum olarak gerçekleştirilen AÖF final sınavları devam ediyor. Twitter'da yapılan yorumlarda en çok, 'atılan tweet'lerin kaç karakter olduğu' sorusuna yorum yapılıyor. İşte sosyal medyada sınava giren öğrencilerin yaptıkları birbirinden ilginç yorumlar...

İsMaiL ErdağLı

#aöf Sınavında çıkan twitterdaki twitlerin kac karakterden olustugu sorusunu 140 karakterle selamlıyorum

Twitter kullanip gelen soruyu yanlis yapan bi benimdir heralde ya ????

aöf'teki twitter sorusunu yanlıs yapan gelip burda sekil sukul yapmasın siteyi terketsin

büşra ‏@bsraakblt

sınavda twitterla ilgili soru sormalari efsoydu canım aöf

W İ K E S R A ‏@esraaagenc

Twitter'da takılan biri olarak AÖF sınavında twitter karakter sayısını 120 yapmamin şapşikliği

Ben matris değil matrix bilirim, kurşuna teğet geçen

Sınavda matris integral vardı??ben meslek lisesi mezunuyum ne bilem matris falan

Tayfun A.

Şu an ihtiyacım olan şey AÖF ikinci oturumların ani bir kararla iptal edilmesi ve buluşup bir kahve içelim mi teklifi.

Sevgili #aöf matrisi matriks sanan insanlara neler soruyorsun öyle ????

Aöf ikinci oturumuna 2 saat kala çıkmış sorulara sarmak hohhh stres stres ??Bu sınavi geçersem dönem dersim kalmıyor mezuniyete adımlar inş????

#Aöf sorular kolay gibiydi bu işte bi iş var kesin

üstelik çıkmış sorular vardı

Sadece bana mı öyle geldi

Çok şüpheli bir durum

Aöf acimaz

Biraz önce AÖF final sınavın dan çıktım.

Ezberin hafizan İyiyse yüksek puan alman garanti Malesef sistem buna göre uyarlanmış EZBER YAP GEÇ

Yakup Kızmaz ‏@ykpkzmz

Getirdiğin sistem yüzünden doğru soruları bile işaretlemeye korkar olduk. #aöf

Taner YILDIZ

aöf fiyaskodur başlı başına 4 yanlış 1 doğru götürmese ne olacak :))

Ayşe Taşkan ‏@ayseetaskan

Havanın bu denli kasvetli oluşu; örgün ve aöf finallerimin üst üste gelmesiyle bir ilgisi olabilir mi acaba

Betül Coşgun ‏@Beeettttttt

4 yanlış 1 doğruyu götürmüyormuş gibi bir de TUS soruları gibi sorular soruluyor. #aöf

İlker Kar ‏@ilkerkar5

Ooo millet yeni kalkıyor. Biz aöf için okullarda sürünüyoz. Bugün pazar lan.

AÖF ÇIKMIŞ SORULARA NASIL ULAŞILIR?

AÖF çıkmış sorulara ve cevaplarına nasıl ulaşılacağı binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisi tarafından merak konusu oldu. AÖF final sınavları için artık çok az bir zaman kala binlerce öğrenci, sınavlara hazırlık yapmakla uğraşıyor. Sınavlara hazırlık aşamalarını sürdüren öğrenciler, kendilerini daha iyi hazırlamak için AÖF çıkmış sorular ve cevaplarından yararlanmak istiyorlar. Açıköğretim Fakültesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, final sınavına girecek olmanın da etkisiyle AÖF geçme notunun nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki, AÖF çıkmış sorulara ve cevaplarına nasıl ulaşılır? AÖF geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF çıkmış soruları ve cevaplarını e-kampüs sistemine giriş yaparak görebilirsiniz. 2017 AÖF final soruları ve cevaplarına da yayımlanır yayımlanmaz bu sistem üzerinden ulaşabilirsiniz.

AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, final sınavına girecek olmanın da etkisiyle AÖF geçme notunun nasıl hesaplandığını merak ediyor. AÖF geçme notlarının hesaplanma yöntemi, Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerin sorabilecekleri her soruya yanıt verebilme amacıyla oluşturulan ‘sor öğren’ sayfasında yer alıyor.

İşte, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları;

5. maddesinde “Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır...”

7. maddesinde ““Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.”

8. maddesinde “Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35’tir.”

9. maddesinde “Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.”

10. maddesinde “35 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

(a) “Başarı Notu” 35 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR?

“Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur. Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

AÖF NOT SİSTEMİ

Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00 ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.