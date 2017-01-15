AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 14-15 Ocak final soruları ve cevapları

Binlerce öğrenci 14-15 Ocak 2017 Cumartesi ve Pazar günü yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına girdi. 4 oturum olarak gerçekleştirilen sınavdan çıkan öğrenciler sorular ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Sosyal medyada ve İnternette verdikleri cevapları sınava giren diğer öğrencilerin cevaplarıyla karşılaştıranlar sonuçların ne zaman açıklanacağını birbirine soruyor. AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF güz dönemi final sınavlarına binlerce öğrenci girdi. Sınavın ardından ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başlayan öğrenciler İnternette araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz sınavlarda sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle AÖF final sınavı sonuçlarının da 30 Ocak tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sorular ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizden aşağıdaki linki tıklayıp AÖF'e giriş yapıp, ANADOLUM eKampus'ü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HER YANLIŞ CEVAPTA KAÇ PUAN GİDECEK?

Bu sistem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürürken, 0.25 puan sistemi geliyor. Tek soruyu yanlış yapan öğrenci 0.25 puan doğru hanesinden düşecek.

Açıköğretim sınavları yönetmeliğinde meydana gelen değişiklerin ardından, yönetmeliğin yayına girdiği tarihten itibaren yanlış cevaplar doğru cevapları düşürecek. İşte Anadolu Üniversitesinin konuyla ilgili yapmış olduğu detaylı açıklama:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

2016-2017 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ

AÖF sınavları için belirlenen tarihler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden duyuruldu. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturumlu olarak gerçekleştirilecek. İşte 2016 AÖF sınav tarihleri.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017,

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017,

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017,

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

AÖF MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF'DE SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Bu konuda Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği bir sistem ve yaptığı bir açıklama vardır. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde okuyan bir öğrencinin bu fakültede aldığı dersten başarılı geçmiş sayılması için gerekli şart için söylenen:

"Anadolu AÖF not ortalamasının -başarılı- sayılması için öğrencinin güz dönemi (1. dönem) derslerini başarılı şekilde vermiş olması gerekmektedir. Bunun ardından bahar dönemi (2. donem) sınavlarından aldığı notların 2.00 ve üzerinde not ortalaması vermesi beklenmektedir."

AÖF YENİ SİSTEMİ

AÖF yeni ders sistemine göre; 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

AÖF SINAVINDA 1.5 MİLYON ÖĞRENCİ TER DÖKTÜ

Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavlarına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenci ter döktü.

2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılıyor. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 salon kullanılıyor.

Çalışma Ekonomisi 4’üncü sınıf öğrencisi Merve Şanver, ikinci üniversite şansını değerlendirdiğini belirterek, "Açıköğretim’den Halkla İlişkiler ve Tanıtım okuyorum. Daha önce bu bölümü öğrendim, 2’nci üniversite şansım olduğu için bu bölümü açıktan okumayı istedim. Uzaktan eğitim olarak gayet başarılı buluyorum. Daha önce reklamcılık alanında ilerlemek istiyordum bu yüzden İletişim Fakültesi’nden bir bölüm okumak istedim. AÖF’de bunu bana sağladığı için bu bölümü okuyorum" şeklinde konuştu.

Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Süheyla Sucuoğlu ise, şıkların birbirine yakın olduğunu ve biraz zorlandığını söyleyerek, "Açıköğretim biz çalışanlar için çok güzel. Yani çalıştığımız sürece kademe ilerlemesi, derece ilerlemesi için çok avantajlı" ifadelerini kullandı.