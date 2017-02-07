AÖF 2017 kayıt yenileme tarihleri (Bahar Dönemi) - AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF Bahar Dönemi kayıtları için tarihler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı. Yayımlanan duyuruda, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 13 Şubat - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri 24 Şubat mesai bitiminde sona erecek. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme duyurusu haberimizde.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2017 Pazartesi - 24 Şubat 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Açıköğretim Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler Bahar Döneminde mazeretli ders ekleme işlemini 23 - 24 Şubat 2017 tarihlerinde yapacaktır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILAN KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsamaktadır.

Kayıt yenileme, Ders Ekle-Sil işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Kayıt Yenileme İşlemleri: 13 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri: 24 Şubat 2017 Cuma günü mazeretli olanlar kayıtlarını yenileteceklerdir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebilir. Ders ekle-sil işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders silme işlemi yapılması mümkün olmamaktadır. Ders ekle-sil işlemi yapmadan kayıt yenileme bedelini ödeyen öğrenciler, Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırlar. Öğrencilerin ileride sorun yaşamamaları için ödeme yapmadan önce http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden sorumlu oldukları dersleri mutlaka incelemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde kayıt yenileme bedelini ödeyen ancak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen öğrenciler 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri linkinden ders ekle işlemi yapabilirler. Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu, atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle işlemi yapmaları gerekmektedir.

Ödeme bilgileri ders ekle-sil ekranında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Mazeretli kayıtların son günü olan 24 Şubat 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme bedelini ödemeyip sadece geçmiş dönem borç/borçlarını ödeyen öğrencilerin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kaydı yenilenmez.

24 Şubat 2017 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidirler.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından, 0850 200 46 10-19 (10 Hat) ve 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını bağlı olduğu AÖF bürosundan kayıt yenileme tarihleri içinde veya sonrasında alabilirler.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

Kayıt yenileme ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

AÖF Bahar Dönemi harç bedelinizi internet üzerinden, ATM’lerden ve şubelerden yatırabilirsiniz. Şubeler üzerinden para yatırmak isteyen kişilerin mesai saatleri içerisinde paralarını yatırmaları gerekmektedir. ATM ve internet üzerinden harç yatırmak isteyen kişiler ise, diledikleri zaman 7/24 işlemlerini yapabilirler.

Ders kaydını yapabilmek için Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden online giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yapabilmeniz için ise bazı bilgilerinizi siteme doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra T.C. kimlik numaranızı ya da e-posta adresinizi ilgili yere girmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında belirlemiş olduğunuz şifrenizi giriniz.

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Her programa göre değişen harç ücretleri genellikle 290 liraya denk geliyor. Öğrenciler parayı yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Kaydınızı yapmanız için ilk olarak gerekli olan harcı yatırmanız gerekmektedir. Harcı yatırdıktan sonra ise ders seçimini kolaylıkla yapabilirsiniz.

1- Felsefe Lisans Programı– 205 TL

2- Sosyoloji Lisans Programı – 205 TL

3- Tarih Lisans Programı – 205 TL

4- Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 TL

İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri:

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 TL.

2- İktisat Lisans Programı - 205 TL

3- Kamu Yönetimi Lisans Programı - 205 TL

4- Maliye Lisans Programı - 205 TL

5- Uluslararası İlişkiler Lisans Programı - 205 TL

İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri:

1- İşletme Lisans Programı – 205 TL

2- Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı - 205 TL

AÖF BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

AÖF Büroları sabah saat 08.30'da açılır ve 17.00’de kapanır. Hafta içi hizmet veren AÖF büroları hafta sonu işlem almamaktadır.

2017 AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15 - 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27 - 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı: 15 Temmuz 2017

AÖF KAYITLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

İnternetten yapılan başvuru belgesi

Fotoğraflı – İmzalı Form

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenim Belgesi

Fotoğraf ve Askerlik Durum Belgesi.

AÇIK UÇLU SINAV SİSTEMİ KORKUTMASIN

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 milyon öğrencinin girdiği AÖF sınavlarının sonuçlarının eğitim gören öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Açıköğretim sisteminde kaliteyi artırmak için yeni çalışmalar düzenlediklerini ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

"Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizin bulunduğu Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu. Bu durum eminim ki öğrencilerimiz için de daha güzel bir yol olacak. Amacımızın kalitenin artması yönünde olduğunu öğrencilerimizin bilmesini istiyorum."

Gündoğan, Açıköğretim Fakültesinin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulamanın başlayacağını dile getirerek, "Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

SINAVLAR DAHA ERKEN AÇIKLANACAK

Bir önceki sınav sonuçlarının 3 hafta sonra açıklandığını fakat bu sürenin gittikçe düşürüldüğünü söyleyen Gündoğan, "Güz dönemi sınavımızı 2 haftada açıkladık. Şimdi önümüzde bahar dönemi ara sınavı var. 15-16 Nisan tarihinde yapacağımız bu sınavın sonuçlarını 10 günden daha erken bir sürede vereceğiz. Akabinde 27-28 Mayıs'ta bahar dönem sonu sınavımız ve 22 Temmuz'da da 3 ders sınavımız var. Bu sınavların sonuçlarını 1 hafta içinde açıklayacağımızın müjdesini de şimdiden verelim." değerlendirmesinde bulundu.