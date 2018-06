anadolu.edu.tr AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı 2018 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2018 AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? AÖF telafi sınavı var mı? AÖF sınavlarında puanlama sistemi nasıl? AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları, Mayıs ayının son haftasonunda 26 - 27 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. 1,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Fakültesi’nin sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları ve cevapları ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bugün açıklanması beklenen AÖF sınav sonuçlarını, açıköğretim öğrencileri Anadolu Üniverisitesi resmi site üzerinden ulaşabilirler. Ülkemizde 3 adet üniversitenin açık öğretim fakültesi bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin açık öğretim fakülteleri bulunmaktadır. Öğrenciler bu üniversitelerden istediklerine tercih yapabilir. Açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler örgün öğretim gören öğrenciler gibi ders eğitimi almazlar. Ama onlar gibi her dönem sınavlara girmek zorundadır. Aldığı derslerden sınavlara giren öğrenciler başarılı olarak geçtikleri derslere göre dönem geçebilirler. Açık öğretim fakültesi bölümlerinde her dönem 2 sınav olur. AÖF sınav sonuçları sınav sorularından sonra açıklanmaktadır. Günümüzde optik okuyucular sayesinde sınav okuma sistemleri ne kadar hızlı olsa da yine de sınavların açıklanması biraz zaman almaktadır. AÖF sınav sonuçlarının da kısa süre içerisinde açıklanması beklenmektedir. AÖF öğrenci bilgi sistemi sayesinde sınav sonuçlarınızı öğrenmeniz mümkündür.





Anadolu Üniversitesi tarafından 26-27 Mayıs'da uygulanan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre 2018 AÖF bahar dönemi ara sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI



AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.



AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?



AÖF sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.









AÖF sınavına giren öğrenciler, sınavda sorulan sorular, sınavın uygulanması ve sınav sonuçları ile ilgili olarak inceleme talebinde bulunarak itiraz hakları bulunmaktadır. Öğrencilerin sınav için yapacakları itiraz işlemleri, yayınlanan kılavuz ve protokole göre belirlenmiş olan kurallara göre, belirlenen süre içerisinde yapılabilir. İtiraz için belirlenen kurallar ve süre dışında yapılacak olan itiraz işlemleri değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmemiş olan öğrenciler ile sınavı geçersiz sayılan adayların da yapacakları sınav itiraz işlemleri dikkate alınmaz. İtiraz etmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe ulaştırmalıdır. Bunun dışında mail ile de dilekçe gönderimi yapılabilir. Böylece itiraz işleminin daha hızlı gerçekleşmesi sağlanır. Sınav itirazı için gönderilecek itiraz dilekçesinin üstünde adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile cep telefonu gibi bilgilerinin de yer alması gereklidir. Dilekçe gönderimi sonrasında yapılan itiraz için Anadolu Üniversitesi tarafından itiraza yönelik olarak geri dönüş yapılır.



MAZERET SINAVI OLACAK MI?



Yapılan açıklamada "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir."denildi.



AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?



Açıköğretim sisteminde öğretim yapılan programlar için yapılan sınavların sonucunda alınmış olan notların, başarı notuna katkı oranı şu şekildedir: ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınavının da %70’idir.



Bir dersin başarı notu hesaplama işlemi; (ara sınav notu X %30) + (Dönem sonu sınavı X %70) değerlerinin toplanması ile hesaplanır.



Örneğin Çağdaş Felsefe dersi ara sınavında öğrencinin almış olduğu 60 ve dönem sonu sınavından almış olduğu notta 80’dir. Öğrencinin başarı notu hesaplaması şu şekilde yapılır;

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) = 18 + 56 = 74

Başarı notu 74 olarak hesaplanmış olur.



AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR NE ZAMAN YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olanların 3 dersten başarısız olmaları ve bu 3 dersi vermeleri durumunda mezun olmalarını sağlamak için 3 ders sınavı uygulanmaktadır.



Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018-2018 AÖF üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.







AÖF'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2017-2018Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.



Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.



AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.



Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.



Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) Kitapçık türü kullanılabilmektedir.



1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)



AÖF HARF NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)



77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)



71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)



66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)



61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)



56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)



50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)



46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)



40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)



33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)



0 – 32 FF 0,00 (KALDI)







AÖF SINAV SONUÇLARI E-MAİL ADRESLERİNE GÖNDERİLDİ!



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fatültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler artık sınav sonuçlarını şahsi mail adreslerinden öğrenebilecek.



Geçtiğimiz yıllarda AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AÖF'de öğrenim gören öğrencilerin daha önce sınav sonuçlarını fakültenin internet sitesinden öğrenebildiklerini anımsattı.



Her yıl sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce öğrencinin eş zamanlı sisteme girmek istediğini ve yoğunluk oluştuğunu belirten Gündoğan, "Artık sosyal medya çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için sınav açıklandığı zaman herkes bir anda sisteme girmek istiyordu. Aşırı yoğunluktan dolayı sistemde gecikmeler yaşanabiliyordu. Bu nedenle öğrenci sınav sonucunu gecikmeli öğreniyordu" dedi.



Öğrencilerin sınav sonuçlarını daha hızlı öğrenmeleri için yeni bir çalışma yaptıklarını ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:



"AÖF'de öğrenim gören öğrencilerimizin sınav sonuçlarını artık kendi mail adreslerine göndereceğiz. Öğrencilerimiz sonuçları kendilerine verdiğimiz 'anadolu.edu.tr' uzantılı ya da sisteme kayıtlı kişisel mail adreslerinden öğrenebilecek. Bu yöntemle öğrencilerin hiçbir şekilde sisteme girmesine gerek kalmayacak. Bu mail adreslerinin kullanılması ile bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Şu an 1 milyon 200 bin öğrencimizin 150 ile 200 bini mail adresini kullanıyor. Bu yapacağımız sistem ile herkesin mail adresinin de kullanmasını sağlayacağız."



Gündoğan, AÖF öğrencilerinden "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden sisteme girerek, mail adreslerini güncellemelerini istedi.



AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE NEDİR?



Açık Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.



Üniversite eğitimini almak isteyen her birey lise eğitimini tamamlamış olması gereklidir. Lise eğitimini tamamlayan herkes üniversitelere giriş sınavına girebilir. Lise eğitimini tamamlayan öğrenciler ÖSYM kurumunun düzenlediği üniversitelere giriş sınavına girebilirler. Sınava giren öğrenciler sınavdan aldıkları puanlar ile tercih yapabilirler ve tercihlerine göre üniversitede okumaya hak kazanırlar.



Ülkemizde devam eden sisteme göre, üniversite sınav puanına göre sıralamaya giren öğrenciler ülkenin her şehrine tercih yaparak istedikleri bölümü okuyabilirler. Önemli olan yapılan tercihler sırasında öğrencinin sahip olduğu sıralama ve o sıralama ile tercih ettiği bölümün kazanılabilmesidir. Ancak maddi yada özel durumlar sebebiyle bulunduğu şehir dışına çıkmayan adaylar örgün eğitim alma imkanına sahip olamayabiliyorlar. Bu durumu telafi ederek çeşitli sebepleri olan öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim fakülteleri kurulmuştur.



Örgün eğitim olarak üniversite okumak istemeyen yada böyle bir imkana sahip olmayan öğrenciler için açık öğretim fakülteleri bulunmaktadır. İstediği puanı alamayan öğrenciler açık öğretim fakültelerine başvurabilir. Çünkü açık öğretim fakültesindeki bölümler çok yüksek puana sahip olmamakla beraber okumak biraz daha kolaydır.



Öğrenci Merkezlidir.



Fırsat eşitliği sunar.



Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.



Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.



Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.



Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.



Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.



Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.



Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.



Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.



Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.