aof.anadolu.edu.tr AÖF sınav giriş yeri sorgula 2018 Açıköğretim üniversite AÖF final sınavı sınav giriş belgesi tıkla öğren

AÖF 2018 final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açık üniversite AÖF final sınavları ne zaman? soruların yanıtları star.com.tr adresinde. Yapılacak final sınavları öncesinde sınava girecekleri yeri öğrenmek isteyen öğrenciler, internette sık sık "13-14 Ocak AÖF sınav giriş yerleri" ve "AÖF sınav giriş belgesi" aramalarını yapıyor. 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköretim Fakültesinde binlerce öğrenci için final sınav heyecanı çoktan başladı. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, "Öğrenci Otomasyonu"na girdikleri bilgilerle sınav yerlerini öğrenebilirler ve sınav giriş belgesini alabilirler. Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir. Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. İşte 13-14 Ocak 2018 tarihli Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş yerleri ve sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar...







AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?



Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yapılacak final sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin belli olmasını heyecanla bekliyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleriyle birlikte öğrenciler sınava girecekleri merkezi öğrenecek ve aynı zamanda sınava girmek için gerekli olan belgeye sahip olacak.







Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF final sınavlarına katılmak için ihtiyaçları olan sınav giriş belgesi için bekleyişini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı ve AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.



Sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleri, Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.



AÖF FİNAL SINAVLARI TARİHİ



AÖF final sınavları tarihi de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF final sınavları, 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak sınavlarla birlikte AÖF Güz Dönemi Final sınavları sona erecek ve öğrenciler sonuçları beklemeye başlayacak.



AÖF final sınav sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.









SINAVA GİRİŞ BELGESİ



Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sınav yerleri, öğrencilerin tercihleri arasından belirlenir. Sınav giriş yerleri başta olmak üzere, öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilir. Öğrenciler, AÖF sınav yerlerinin de yazdığı fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Anadolu Üniversite’sinin resmi sitesi üzerinden alabilirler. TCKN ve şifre bilgisi girilerek edinilebilen sınav giriş belgeleri, AÖF Bürolarından da alınabilir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir. Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundalar.



AÖF SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR



*Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.



*Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.



*Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.



*Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.



*Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.



*Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.



AÖF'TE TEK DERS 3 DERSE ÇIKARILDI



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi verdi.



Rektör Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.



Prof.Dr. Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof.Dr. Naci Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:



“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”



AÖF’DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?



Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü yeni bir sistemin olabileceğini söyledi. Bu uygulamayla yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak. İşte, Gündoğan’ın açıklaması:



Gündoğan yaptığı açıklamada "YÖK Ölçme değerlendirme ile ilgili bir standart oluşturmak istiyor. YÖK ün belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre bu yıldan itibaren Açıköğretim fakültesi (AÖF) yanlış cevapların doğru cevapları götürme uygulamasını yapacağız. Bu değişiklik sadece bizde değil, ülkemizde eğitim sunan tüm Açıköğretim fakülteleri tarafından uygulanacaktır " dedi.





Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Gündoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Türk Yüksek Öğretim Sistemine ilkleri kazandıran, milyonlarca mezunu ve öğrencisiyle köklü ve büyük bir aile olmanın haklı gururunu yaşayan Üniversitemiz, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamaktadır. İnsanlığın evrensel birikimine katkı sağlayabilecek donanıma sahip, mirasçısı olduğu kadim kültürün değerlerine vakıf ve hızla değişen dünyanın yeni koşullarına uyum sağlayıp gelecekte de söz sahibi olabilecek nesiller yetiştirme gayreti içinde olan Anadolu Üniversitesi, öğrencileri için bütün imkânlarını seferber etmeye yeni eğitim-öğretim yılında da devam edecektir. Yalnızca örgün eğitim alan öğrencilerimiz için değil dünyanın sayılı örnekleri arasında kabul edilen, ülkemizde de alanında öncü olan Açıköğretim Sistemimize dâhil öğrencilerimiz için de çalışmaya devam edecek, yurtiçi ve yurtdışında kendilerine sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak için gayret göstereceğiz.



Mensubu olmakla her zaman iftihar ettiğimiz Anadolu Üniversitesi Ailesi’nin bütün fertlerinin Üniversitemizin başarı hikâyesinde büyük pay sahibi olduğunu biliyor, değerli çalışma arkadaşlarımın aynı bilinçle görev yapmaya devam edeceklerinden şüphe duymuyorum. 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılının, başta öğrencilerimiz ve değerli aileleri ile bütün akademik ve idari kadromuz için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.”



AÖF SINAVINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye'de artık pek çok kişi, çeşitli sebeplerden dolayı örgün eğitim değil, açıköğretim fakültelerinden ön lisans ya da lisans eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Eğer açık öğretim fakültesinde ön lisans eğitimi almışlarsa, bunu daha sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girip yeteri kadar puan aldıkları takdirde örgün eğitim veren fakültelere geçiş yapıp eğitimlerine bu şekilde devam edebilirler.

Anadolu Üniversitesi de kendi programlanmasına göre içerdiği fakülte lisans ya da ön lisans bölümlerinden sınavlar düzenlemektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bu tarihleri, resmi üniversitesi web sitelerinden açıklamaktadır. Adaylar sınav bilgilerini, sınav sonuçlarını, sınav tarihlerini, sınav yerlerini, bilgi ve şifreleriyle kişisel biçimde giriş yaparak öğrenebilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NDE SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Bu konuda Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği bir sistem ve yaptığı bir açıklama vardır. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde okuyan bir öğrencinin bu fakültede aldığı dersten başarılı geçmiş sayılması için gerekli şart için söylenen:

"Anadolu AÖF not ortalamasının -başarılı- sayılması için öğrencinin güz dönemi (1. dönem) derslerini başarılı şekilde vermiş olması gerekmektedir. Bunun ardından bahar dönemi (2. donem) sınavlarından aldığı notların 2.00 ve üzerinde not ortalaması vermesi beklenmektedir."

PEKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NDE BAŞARILI SAYILACAK DERS İÇİN VAR SAYILAN NOT SİSTEMİ NASILDIR?

Yapılan resmi not sistemi hesabı şu şekilde;

Açık Öğretim Fakültesi Not Sistemi

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı