AÖF bahar dönemi sınav giriş belgesi alma açıköğretim yer öğrenme ekranı login.anadolu.edu.tr

AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları yerleri açıklandı mı? AÖF vize giriş belgesi erişime açıldı mı? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarına girecek binlerce öğrenci bu soruların cevabını merakla araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi tarafından şu ana kadar bahar dönemi vize sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri yayınlanmadı. Sınav tarihinden bir hafta önce giriş yerleri ve giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Referandum nedeniyle AÖF bahar dönemi vize tarihleri değiştirilmişti. AÖF bahar dönemi vizeleri 29-30 Nisan'da, finalleri ise 3-4 Haziran'da yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi sınavlarının tarihi, 16 Nisan'da yapılan referandum dolayısıyla değiştirildi. AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. 27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran'a alındı.

AÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 14/02/2017 tarihli ve 2 sayılı kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre 15-16 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2016-2017 öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, Referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde; 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 03-04 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

AÇIK UÇLU SORULAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavında açık uçlu sorular da sorulacak. İşte açık uçlu sorularla ilgili merak edilenlerin cevabı ve açık uçlu soru ve cevap örnekleri...

1. Sorular kim tarafından ve nasıl hazırlanacak?

Sorular Anadolu Üniversitesinin alanında uzman hocalarının oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Komisyon; soruları kapsamlı bir araştırma sonucu ortak kararlar doğrultusunda belirleyecektir.

2. Açık uçlu sınav hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Sınav Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sosyoloji programlarının; 4. Sınıf Çağdaş Felsefe, Çağdaş Türk Romanı, Hukuk Tarihi ve Türk Sosyologları derslerinde uygulanacaktır.

3. Soruları nasıl cevaplandırmalıyım?

Sorular cevaplandırılırken yalnızca Açıköğretim Fakültesinin ilgili kitabı dikkate alınmalıdır. Cevaplar kişisel yorumlar aktarılmadan yalnızca istenilen mutlak bilgi şeklinde verilmelidir.

4. Cevap kâğıtları nasıl puanlanacak?

Puanlama komisyon üyelerinin ortak kararlarla hazırlamış oldukları rubriklere (dereceli puanlama anahtarı) göre yapılacaktır. Cevap kâğıdına yazılan, istenilen bilgi dışında kalan yorumlar puanlama esnasında dikkate alınmayacaktır.

5. Puanlama kim tarafından yapılacaktır?

Puanlama Anadolu Üniversitesi ya da başka üniversitelerde görev yapan alanında uzman öğretim elemanları tarafından, her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayacak şekilde yapılacaktır.

6. Sınavın geçerliği ve güvenirliği nasıl sağlanacak?

Sınavın güvenirliği; her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayarak ve sınav esnasında genel sınav kurallarına uyularak sağlanacaktır. Sınavın geçerliğini sağlamak içinse; komisyon soruların oluşturulması aşamasında sınavın kapsam geçerliğini sağlayacak şekilde nitelikli sorular hazırlayacaktır.

7. Sınavda uygulanacak kurallar nelerdir?

Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan hocalara not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ve yapılan her şeyin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu İptal etmesi durumuna dahil değildir.

8. Sınav süresinde değişiklik olacak mı?

Sınav süresinde bir değişiklik olmayacaktır.

9. Sorunun/sınavın geçersiz sayılacağı haller nelerdir?

Cevap kâğıdında öğrenciye verilen alan dışına taşan cevaplar, okunamayan yazı tipi, cevap kâğıdında slogan, politik ifade, hakaret veya küfür içeren yazılar olduğu durumlarda sınav geçersiz sayılacaktır.

10. Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanma süresi daha önceki sınav süreciyle aynı şekilde işleyecektir.

11. Tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınav süreçleri nasıl olacak?

Tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınav süreçleri daha önceki çoktan seçmeli testlerde olduğu gibi devam edecektir.

12. Engelli öğrenciler için sınav süreci nasıl olacak?

Engelli öğrenciler bu derslerden sorumlu olmaları halinde bu tür soruları yanıtlayacaklardır.

13. Sınav soru ve cevapları ile sınav sonuçları internette yayınlanacak mı?

Öğrenciler sorulara ve sorunun rubriğine internet üzerinden erişim sağlayabilecek ancak cevap kâğıtlarını göremeyeceklerdir.

14.Kısa cevaplı soruları nasıl cevaplandırmalıyım?

Sınavda iki adet kısa cevaplı soru olacaktır. Sorulan soru sadece tek bir kelimeyle cevaplanacaktır.

Örneğin: Türkçülüğün esasları isimli eseri kim yazmıştır?

Cevap: "Ziya Gökalp" şeklinde verilen cevap doğru kabul edilecektir.

15. Açık uçlu sınav uygulaması hangi sınav döneminde uygulanmaya başlanacakır?

29-30 Nisan 2017'de yapılacak olan ara sınavda uygulanmaya başlayacaktır. Açık uçlu sınav uygulaması final sınavında uygulanmayacaktır.

16. İlk yarıyılda başlayacak olan açık uçlu sınav uygulmaası hangi üniteleri kapsayacaktır?

Açık uçlu sınav uygulaması, çoktan seçmeli sınav uygulaması gibi ara sınav üniteleri kapsamında olacaktır.

AÖF SINAVINA GİRMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait kartlar)

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.