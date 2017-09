AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri başladı mı? 2017 AÖF üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

AÖF kayıtları nasıl yapılacak? İkinci üniversite okumak isteyenler için kayıtlar başladı mı? Yeni kayıtlar hangi tarihte başlayacak? tüm soruların yanıtlarını ve yeni gelişmeleri sizler için bu haberde derledik. Anadolu Üniversitesi, nasıl öğrenci olabilirim sayfasında AÖF ikinci üniversite kayıt işlemlerine dair önemli bilgiler verdi. Kimler kayıt yaptırabilir, kimler kayıt yaptıramaz sorusuna madde madde açıklık getirdi. Önceki tarihlerde başvuruların 5 Eylül 2017 tarihinde başvurularının başladığını duyurdu. İkinci Üniversite internet başvuru işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. AÖF bürolarından kayıt işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecektir. İşte fakültenin resmi web sayfasında yayımlanan kayıt işlemleri tarihleri, önlisans ve lisans programları ve kimlerin kayıt yaptıracağına dair önemli bilgiler…



İkinci üniversite kayıtları başladı. 2017 AÖF yeni kayıtlar ise yarın başlıyor! Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos 2017 Pazartesi ve 29 Ağustos 2017 Salı günleri idari tatil olması nedeniyle 28-29 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılması planlanan ÖSYS Yeni Kayıt işlemleri 6 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."Yeni Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak, Gereken Belgeler Neler?



* İnternet Başvuru Belgesi



* Öğrenci Bilgi Formu



* Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



* Öğrenim Belgesi



* Askerlik Durum Belgesi







AÖF ikinci üniversite kayıtları 5 Eylül 2017 tarihinde başladığını duyurdu, 18 Eylül 2017 tarihinde sona ereceğini açıkladı. Kayıtlar hem internet üzerinden hem fakültenin bürolarından yapılabilecek. İnternet üzerinden kayıt yaptırmak isteyenler için;



Kayıt yaptırmak için tıklayınız ( Linkin içerisinde “kayıt otomasyonu” sayfası tıklanır, sayfanın içerisinde yer alan ‘ikinci üniversitesi’ sayfası tıklanarak başvurular yapılabilir. Önemli bilgi: Banka ödemesi sonrası gerekli evraklar fakültenin bürolarına teslim edilmesi gerekiyor.



AÖF KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR, KİMLER KAYIT YAPTIRAMAZ?



İkinci kez üniversitede okumak isteyen adaylar için fakülte madde madde kimlerin kayıt yaptırabileceğini, kimlerin kayıt yaptıramayacağını açıkladı. Buna göre;



1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,



a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b)Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.









2. Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.



3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.



4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.



5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.



6. Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.



7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.



8. Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.



9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.







Kayıt Yenileme İşlemleri Eylül'de Yapılacak



Ara sınıf öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül- 6 Ekim 2017 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu tarihler arasında mazereti nedeniyle kayıt yapamayan öğrenciler için 6 Ekim 2017'de mazeretli kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Belirtilen mazeret tarihinde de kaydını yapamayan öğrencilerin kayıtları ileri bir tarihte yapılamayacak.



AÖF SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ



Açıköğretim fakültelerinde "parçalı sınav" uygulaması! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan öğrencilere, sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınava girme şartı getirildi. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.



"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak.



Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.



- En fazla üç dersten başarız olana sınav girme hakkı



Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak.



Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.



En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.



- "3 iş günü şartı"



Yönetmelikle, öğrencilerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz süreleri de "5 iş günü"nden "3 iş günü"ne çekildi. Buna göre öğrenciler, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.



Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılacak.



Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren "CC" harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak genel not ortalamasını en az 2,00'a yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkacak. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 kredilik ders alabilecek.



Dikey geçiş ve lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için "MU" harf notu verilecek. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait genel not ortalaması, "Not Durum Belgesi"ne işlenecek.



Öğrencinin lisans eğitimindeki genel not ortalaması, ön lisans programındaki genel not ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanacak.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde, daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, 2, Türk Dili 1, 2 ile yabancı dil 1 ve 2 dersleri için "MU" harf notu verilecek ve bu notlar "Not Durum Belgesi"nde "MU" harf notu ile gösterilecek. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılacak.