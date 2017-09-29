AÖF kayıt yenileme 2017 devam ediyor! AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri

AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme heyecanı devam ediyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim fakültesi kayıtları her sene merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu fakülteler arasında en çok Anadolu Üniversitesi’ne başvuruda bulunuluyor. AÖF kayıt yenileme 26 Eylül Salı günü başladı ve 6 Ekim Cuma günü son bulacak. AÖF ikinci üniversite kayıtları ise 5 Eylül’de başladı ve 6 Ekim’de sona erecek. AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren, kaydını yenileten öğrenciler tüm ders seçimlerini artık kendileri yapacak ve 45 AKTS krediye kadar ders seçebilecek. olayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak. Böylece, öğrencinin ayrıca bağlı bulunduğu Açıköğretim Bürosuna gitmesine gerek kalmayacak. . Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, öğrenci kimlik kartı ve ödeme dekontu ile 06 Ekim 2017 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurulmalıdır. Ödeme bilgileri kayıt yenileme ekranı aktif olduğunda aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir. Öğrencilerin öncelikle ders seçimlerini tamamlamaları gerekmektedir. AÖF kayıt işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgi haberimiz içerisinde sizlerle.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders ekle-sil işlemini buradan yapabilir.

Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 26 Eylül - 6 Ekim 2017

AÖF KAYIT YENİLEME SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

2017-2018 Öğretim Yılından itibaren, kaydını yenileten öğrenciler tüm ders seçimlerini artık kendileri yapacak ve 45 AKTS krediye kadar ders seçebilecek. Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak. Böylece, öğrencinin ayrıca bağlı bulunduğu Açıköğretim Bürosuna gitmesine gerek kalmayacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLAIR NE ZAMAN?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını sistem üzerinden yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 5 Eylül - 6 Ekim 2017

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme

(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ziraat Bankasının şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 26 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçim işlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren kayıt yeniletecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Kayıt yeniletecek öğrencilerin ders seçimi tamamen kendilerine bırakılmıştır.

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o yarıyıl için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

Ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders ekle/sil işlemi yapabilirsiniz.

Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

Ders ekle/sil işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisi ve ödeme bilgileri değişeceğinden, ödeme yapıldıktan sonra ders ekle/sil işlemi yapılması mümkün değildir.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

Lisans programlarında birinci yarıyıldan ders seçimi yapan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders seçimi yapan öğrenciler 7. yarıyıldan ders alamazlar (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I dersleri hariç).

Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil-I (5.yarıyıl) ve Türk Dili-I (7.yarıyıl) derslerini seçmeleri gerekir.

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ödeme yapıldıktan sonra ders ekle/sil işlemi yapılması mümkün değildir.

Ders Seçim (Ekle/Sil) İşlemi Nasıl Yapılır?

Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle/sil işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.

2017-2018 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ:

1)GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi vize sınavı; 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı; 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

2)BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar dönemi vize sınavı; 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı; 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.