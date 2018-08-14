AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2018 AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt tarihleri merak konusu oldu. Çok sayıda kişi AÖF kayıt tarihlerine dair üniversiteden yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. AÖF kayıt tarihleri en çok konuşulan konuların başında yer almaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerine yönelik araştırmalarına hız veren vatandaşlar, konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. Öte yandan ÖSYS ile alınacak kayıtlar için de tarihler belli oldu. AÖF'ün resmi internet sitesinden yayınlanan tarihler şu şekilde;

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıtlarını yenilmek isteyen AÖF öğrencileri, AÖF kayıt yenileme sürecinin ne zaman başlayacağına ve kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, detaylar...



AÖF KAYIT YENİLME İŞLEMLERİ



2018 AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan ve kayıtlarını önümüzdeki yıl için yeniletmek isteyen öğrenciler, kayıt yenileme işleminin detaylarını merak ediyorlar.



2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?



Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.



Buna göre;



Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.