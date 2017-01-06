AÖF 14 - 15 Ocak sınav giriş yerleri sorgulama ekranı anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında yapılacak olan 14-15 Ocak Güz Dönemi dönem sonu sınav giriş yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖF Güz dönemi final sınavına girmek için ve sınava gireceğiniz yeri öğrenmek için sınav giriş belgesini çıkartmanız gerekiyor. Sınav giriş belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden öğrenci girişi yapıp T.C. kimlik numaranız veya sisteme kayıtlı e-posta adresiniz ile şifrenizi girerek alabilirsiniz. Fakülte sınavları olduktan sonra ilk 15 gün içinde açıklamamaktadır. Sonuçlar için en erken tarih 30 Ocak 2016. AÖF Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Öğrenciler, AÖF sınav yerlerinin de yazdığı fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi üzerinden alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri açıklandı.

Öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan öğrenci giriş ekranına E-Posta Adresi (veya T.C. Kimlik Numarası) ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada üst bölümde yer alan Bilgilendirme Paneli veya Sınav İşlemleri sekmesinden öğrenebilecekler.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevaplarına http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler. Ayrıca dönem içinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

TEK DERS SINAVI SONA ERDİ: ÜÇ DERS SINAVI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Sisteme kayıtlı olan 1.5 milyon öğrenciye müjdeli haber verdi. Gündoğan “Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı” dedi. Ve uyardı: Bu sistem tüm uygulamalarda geçerli değildir!

Üç ders sınavından kimler yararlanamıyor?

Öğrenci üç dersten DZ, YZ notu almışsa, o öğrenci üç ders sınavından yararlanamıyor.

Öğrenci uygulamalı derslerde de bu sistemden yararlanamıyor. Uygulamalı dersler: Laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri olan dersler)

Önemli not: Yeni sınav sisteminden yararlanılması için o öğrencinin o derslerle ilgili kayıt yaptırması gerekmektedir.

AÖF YENİ SINAV SİSTEMİ (GÜNCELLEME)

Yüksek Öğretim Kurumu yeni sistem doğrultusunda 4 yanlış bir doğruyu eksiltecek. Bu sistem ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılmaktadır. Aynı sistem artık Açıköğretim’de okuyan öğrencielr için de geçerli olacaktır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, YÖK’in AÖF’te bir standart oluşturmak istediğini söyledi. Gündoğan, 2016 yılından itibaren bu sistem, usul ve esaslara göre yapılacağını, 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini ve ona göre sonuçların açıklanacağını dile getirdi. Bu sistemi sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde olacağını söyledi.

AÖF HER YANLIŞ CEVAPTA KAÇ PUAN GİDECEK?

Bu sistem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürürken, 0.25 puan sistemi geliyor. Tek soruyu yanlış yapan öğrenci 0.25 puan doğru hanesinden düşecek.

2016-2017 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ

AÖF sınavları için belirlenen tarihler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden duyuruldu. Sınav tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturumlu olarak gerçekleştirilecek. İşte 2016 AÖF sınav tarihleri.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017,

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017,

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017,

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017