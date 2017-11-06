AÖF sınav tarihleri 2017 AÖF sınav giriş belgesi soruları yayınlandı mı

AÖF sınav tarihleri açıklandı ve AÖF 2017 2018 sınav takvimi yayınlandı. AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanır sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar merakla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaları takip ediyorlar. Açık öğretim Fakültesinde eğitime devam eden öğrenciler, her sene kurumun belirlediği tarihlerde sınavlarına giriyorlar. Öğrenciler önce birinci sınav olan vize sınavına girip, geçerli puanı almaya çalışıyorlar. AÖF vize sınavı ne zaman? Sınav tarihleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında vize sınavlarının 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günlerinde yapılacağı duyuruldu. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. AÖF sınav yerleri açılandı mı? Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır. Merak ettiğiniz bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Kurum resmi internet sitesi üzerinden sınav takvimini yayınlandı.

AÖF SINAV YERİ

Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır.

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.

Öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini tercih edebilmektedirler.

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

AÖF SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacaktır. AÖF resmi internet sitesi üzerinden bu soruların hangi konulardan sorulacağını açıkladı. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler. AÖF sınav yerleri, sınavdan bir hafta önce internet üzerinden yayınlanıyor. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)