AÖF sınav tarihleri ne zaman 2018 AÖF giriş ekranı ve Bahar Dönemi sınav tarihleri haberimizde yer alıyor. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte öğrencileri telaş sardı. AÖF vize tarihleri yaklaştıkça AÖF sınav giriş yerleri gibi konular hakkında da araştırmalar başladı. Alınan son bilgiye göre bu dönem sınava girecek öğrenciler için heyecan dorukta. Bu sene AÖF bahar dönemi sınav tarihi 14 Nisan cumartesi ve 15 Nisan pazar günü olarak belirlendi. Bu tarihte sınava girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHİ

Bu dönem sınava girecek öğrenciler için heyecan dorukta. Bu sene AÖF bahar dönemi sınav tarihi 14 Nisan cumartesi ve 15 Nisan pazar günü olarak belirlendi. Bu tarihte sınava girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bahar döneminde yapılacak olan sınav yerleri henüz belli olmadı. Bu hafta açıklanması beklenen sınav giriş belgeleri AÖF sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava girerken AÖF sitesi üzerinden alınan giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu. Aksi takdirde sınava girilemez.

AÖF SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:

-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)

AÖF KAYIT EVRAKLARI NELER?

1. İnternet Başvuru Belgesi

“İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit. anadolu. edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır.

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”a kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.

Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”na kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

4. Öğrenim Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini

AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim

Belgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız(Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

5. Fotoğraf

Dijital ortamdaki fotoğrafınızın "uygun bulunmaması halinde" sizden fotoğraf istenecektir. Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir.

6-Askerlik Durum Belgesi

Adaylar, internet başvurusunda beyan ettikleri askerlik durumuna göre Askerlik Durum Belgesi'ni AÖF bürolarına götürecek. (E-devlet'ten alınan durum belgesi de geçerli oluyor)

Kayıt için yatırılması gereken “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesinden, Vakıfbank ATM'lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri”ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt

için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz.

Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.