AÖF sorumluluk üniteleri Bahar dönemi 14-15 Nisan AÖF çıkmış sorular ve cevapları nasıl

AÖF sorumluluk üniteleri nelerdir? AÖF Açıköğretim Bahar dönemi 14-15 Nisan AÖF çıkmış sorular ve cevapları nasıl? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınavlarda öğrencilerin hangi konulardan sorumlu oldukları, dönem başında açıklanıyor. AÖF sorumluluk üniteleri ile öğrenciler kendi öğrenim durumları ve bölümlerine göre vize ve final sınavında hangi ünitelerin sınavda yer alabileceğini görebiliyor. Adaylar sisteme öğrenci girişi yaparak giriş belgelerini temin edebilecekler. Ancak, AÖF sınavlarının giriş yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sisteme girildiği için sistemde zaman zaman aksamalar meydana geliyor. Alınan son bilgiye göre AÖF bahar dönemi ara sınav sorumluluk üniteleri de belli oldu. AÖF sınavında hangi konulardan soru çıkacak? İşte AÖF sorumluluk üniteleri ve AÖF çıkmış sorular hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELERDİR?

2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız. Her bölümün sorumluluk üniteleri farklı linklerde yer almaktadır.

ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

Çıkmış sorulara aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bu hafta sonu yapılacak 14-15 Nisan tarihlerinde olan AÖF sınavları için giriş yerleri fakülte tarafından yayınlandı. Adaylar sisteme öğrenci girişi yaparak giriş belgelerini temin edebilecekler. Ancak, AÖF sınavlarının giriş yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sisteme girildiği için sistemde zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması

Geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayımlanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAVINDA UYULMASI GEREKENLER KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

8. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:o Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,o Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,o Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,o Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,o Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,o Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,o Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,o Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,o Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağıdüzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

12. Soru kitapçığındaki derse ait testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

18. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

19. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

20. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

AÖF SINAVLARI 14-15 NİSAN

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı bu hafta sonu 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Final Sınavları ise Anadolu Üniversitesi'den 15 Mart'ta yapılan duyuru öne alınarak 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Binlerce AÖF öğrencisi hafta sonu yapılacak sınavlara fotoğraflı sınav kimlik giriş belgesi ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olursa sınava alınmayacak. Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgesini anadolu.edu.tr/acikogretim adreslerinden veya AÖF bürolarından alabiliyorlar. Merakla beklenen "AÖF sınav giriş yerleri ne zaman belli olur" ve "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?" soruları yanıtını arıyor.

AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı. Öğrenciler anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirler.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İnternet Başvuru Belgesi

“İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit. anadolu. edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır.

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı

Form”a kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz

süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH

TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.

Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi

Formu”na kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenciolduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

4. Öğrenim Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar,öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ilekayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisiniAÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren ÖğrenimBelgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız(Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir...

a) Onaylı Diploma Sureti: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.

b) Geici Mezuniyet Belgesi: 2012-2013 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

5. Fotoğraf

Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adetfotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bü-rosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

“Fotoğraflı-İmzalı Form”a ve “Öğrenci Bilgi Formu”na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların kayıtları yapılmayacaktır.Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir..

Kayıt için yatırılması gereken “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesinden, Vakıfbank ATM'lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri”ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz. Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF mezunları da artık THY'de pilot olabilecek

Türk Hava Yolları'ndan (THY) Açıköğretim Fakültesi mezunları için sevindirici bir haber geldi. Bugüne kadar uygulanan sadece örgün öğretim mezunlarının pilot olabildiği THY'de artık Açıköğretim mezunları da pilot olabilecek.

Sürekli artan uçak sayısıyla her yıl 500 yeni pilota ihtiyacı olan Türk Hava Yolları, ihtiyacı karşılayabilmek için pilot alım şartlarını revize ediyor. 2021'e kadar ihtiyaç duyacağı 4 binden fazla pilotu ağırlıklı olarak yurt içi kaynağından karşılamayı hedefleyen Türk Hava Yolları, yetiştirilmek üzere alım yapacağı ikinci pilot aday adaylarında aranan şartlarda yeni bir düzenlemeye daha gitti.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti