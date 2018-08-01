AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman 2018 2019 AÖF yatay geçiş şartları koşulları nelerdir

AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman merak ediliyor. 2018 2019 AÖF yatay geçiş şartları koşulları nelerdir? AÖF yatay geçiş işlemi hakkında beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinden yapıldı. Yapılan açıklamada: 2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların; Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2018, Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır. Öte yandan, Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.

AÖF yatay geçiş işlemi nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş şartları nelerdir?

AÖF üç ders sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'le alakalı en çok merak edilen konulardan biri de yatay geçiş işlemi oldu. İşte, AÖF yatay geçiş işlemi hakkında merak edilen detaylar...

AÖF yatay geçiş işlemi hakkında beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinden yapıldı. Yapılan açıklamada:

2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların; Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2018, Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır. Öte yandan, Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumlararası Yatay Geçiş

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalaması’nın en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,28) olması gerekmektedir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış olması (FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.) ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, kurumlararası yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Öğrenci; kaydolduğu yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının merkezî yerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puandan yüksek olması durumunda yatay geçiş (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) yapabilir.

Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri; ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.

ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmaz. Ancak ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişe başvuran öğrencinin, ÖSYS Kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için öngörülen özel koşullar varsa bu koşulları da sağlaması gerekir.

Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla bir kez yatay geçiş yapabilir.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:

-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)