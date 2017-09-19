AÖF yeni kayıt ve ikinci üniversite kayıt süresi uzatıldı (2017 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?)

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2017 AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) önünde kayıt yoğunluğu yaşanıyor. AÖF ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihleri 6 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaycak. Adaylar, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kaydolabilecek. Kayıt işlemleri için AÖF Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir. İşte AÖF kayıtları ile ilgili merak edilenler....





AÖF KAYIT YENİLEME 2017 NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme dönemi için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci, Açıköğretim Üniversitesi kayıt yenileme döneminin ne zaman olduğunu merak ediyor. Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eyül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek.







2017 AÖF ÖNÜNDE KAYIT YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Düzce binası önünde, ikinci üniversite için kayıt yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.



Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihleri 6 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.



2017-2018 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açık öğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



İnternetten başvuru yapmayan adayların kayıt yaptıramayacağı sistemde, 6 Ekim 2017 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması kabul edilmiyor.



İkinci üniversite tercihi için adaylara, Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattının kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamaları için başvurularını son günleri beklemeden yapmaları istenirken, İnternetten başvuru süresinin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi.



Düzce’de de İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak AÖF bürolarına bizzat başvuran adaylar büro içinde ve önünde yoğunluğa yol açtılar.



2017 2018 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



1) GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Güz dönemi vize sınavı, 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor. Güz dönemi final sınavı, 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.



2) BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Bahar dönemi vize sınavı, 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihine sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı, 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.



AÖF KAYIT SİLME NASIL YAPILIR?



Açıköğretim Fakültesi kılavuzunda yer alan duyuruya göre, kayıt sildirmek isteyen öğrenciler AÖF bürosuna bizzat başvurarak, büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik tanıtım kartını teslim etmelidirler. Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramazlar. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silme işlemi öğrenciye ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.



AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER



Birçok özel veya kamu kurumu ile yapılan işlemlerde olduğu gibi, Anadolu AÖF kayıt olma ve kayıt yenileme işlemlerinde de birçok belge gerekli oluyor. Anadolu Üniversitesi’nin AÖF kayıtları için öğrencilerden istediği belgeler, Fotoğraflı ve imzalı formlar, öğrenci bilgi formu, öğrenim belgesi, internet üzerinden yapılan başvuru belgesi, fotoğraf ve askerlik durumunuzu belirten resmi belge. Bu resmi belgelerden herhangi birinin eksik olma veya yanlışlık olması durumunda kayıt işlemlerinde sıkıntı yaşanması olası gözüküyor.







AÖF HARÇ YATIRMA İŞLEMLERİ



Anadolu AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ilk adımı, kayıt olduğunuz, öğrencisi olduğunuz program için belirlenen harç ücretini yatırmanızdır, belirlenen bu harcı yatırdıktan sonra öğrenciler kayıt yenileme işlemlerine başlayabilir ve ders seçim işlemlerine başlayabilir. Anadolu AÖF programları için harç ücretleri, genellikle 290 lira ve civarı olarak belirlenmiş durumda.



Bu harç ücretini, yalnızca Vakıfbank Şubelerine giderek veya Vakıfbank İnternet Bankacılığı’nı kullanarak ödeyebilirsiniz. Bu yollar dışında herhangi bir şekilde, EFT, posta yoluyla havale, banka yoluyla havale gibi yollar okul tarafından kabul edilmemektedir.



Size en yakın Vakıfbank Şubesine giderek, T.C. kimlik numaranız ve harç ücretini ödeyip kayıt yenileme işlemlerini yapmak istediğiniz bölüm veya program adını söyleyerek kayıt yenileme için gerekli ücreti yatırabilirsiniz. Ancak, her zaman banka şubesine gitmeniz gerekmiyor. Kayıt yenileme ücretleri için internet bankacılığı da Anadolu Üniversitesi ve Vakıfbank tarafından kabul ediliyor.



Vakıfbank İnternet Bankacılığı aracılığı ile kayıt yenileme harç ücretlerini ödemek için, Vakıfbank internet adresi ve internet bankacılığı seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Bu adımlardan sonra ise, ödemeler kısmından eğitim ile ilgili ödemeleri ve buradan da Harç işlemleri menüsüne ulaşmalısınız. Öğrenci numarası ve T.C. kimlik numaranızı doğru bir şekilde girdikten sonra, ödemeniz gereken harç ücreti tutarını görebilirsiniz. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra, ödeme yaptığınıza dair dekontu alıp saklamanız yararınıza olacaktır.



AÖF KAYIT ÜCRETLERİNİN ÖDENECEĞİ BANKALAR



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerinde belli bir harç ödenmektedir. Bu ödemeler, posta havalesi, banka havalesi, EFT gibi işlemlerle yapılması kabul edilmeyen ödemelerdir. Bu ödeme bilgileri, derslerin yenilendiği ekle-sil sayfasında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer almaktadır. Kayıt Yenileme yapan öğrenciler 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi öğretim gideri ve öğretim ücreti-öğrenci katkı payı ücretlerini kayıt yenileme tarihleri arasında kredi kartıyla ya da banka kartıyla yapabilir. Bu ödemeleri Ziraat Bankası ATM'lerinden, şubelerinden ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanarak yapabilir. Kayıtların mazeret tarihleri ise 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecektir. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı bulunmaktadır: kayıt yenileme tarihlerinin son günü provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartı ile işlem yapılmamaktadır.